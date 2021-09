La pandemia ha provocado la mayor crisis en la historia de la aviación. Las aerolíneas han perdido grandes cantidades de dinero y el apoyo otorgado por los gobiernos parece no alcanzar para todos; sin embargo, hay quienes dentro de tanta incertidumbre, vieron una oportunidad para progresar pese al complicado panorama.

Jordan Milano Hazrati había sido contratada como auxiliar de vuelo para la aerolínea Jet2 y se mudó de Manchester a Londres para comenzar el que sería el trabajo de sus sueños. Solo ocho meses después, el covid-19 llegó y se convirtió en una de las tantas personas que perdió su empleo por la crisis.

No obstante, en vez de reunir todos los ahorros que podía, decidió invertir sus ingresos en prepararse para estar al mando de un avión. “Probablemente no fue hasta que me despidieron cuando me di cuenta de que estaba segura. Llegó el momento en que pensé: no solo quiero hacerlo, sino que es el momento perfecto”, dijo la joven en conversación con la CNN.

Desde que comenzó su formación en marzo de 2021, ha gastado unos 19 mil dólares. Obtener la licencia le tomará hasta tres años y podría llegar a costar cerca de 82 mil dólares. Pese a ello, Jordan no se arrepiente de su decisión.

“La mejor sensación del mundo”

Tras dejar de trabajar como aeromoza, Milano ha sido entrenadora personal, mesera, telefonista de la línea nacional de vacunación del Reino Unido y elfa navideña. Ahora, trabaja como especialista en factores humanos en otra aerolínea. Mientras tanto, no deja de estudiar para ser piloto, ya sea que esté en la tierra o haciendo sus vuelos de práctica.

Cuando le preguntan qué es lo que se siente volar, ella responde: “La mejor sensación del mundo”. “Me hace arder el alma. Volar es la sensación más increíble, irreal y única, y solo una pequeña proporción de personas llegará a sentirla... Me siento muy agradecida”, agrega.

Ella comparte su alegría y parte de su día a día mediante su cuenta de Instagram.

