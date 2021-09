Irwin Bernstein, un profesor de la Universidad de Georgia (Estados Unidos), renunció a su trabajo en plena clase luego de que un estudiante se negara a usar la mascarilla correctamente al interior del aula. El hecho ocurrió el pasado 24 de agosto durante una lección de psicología.

El incidente se dio luego de que la alumna, que no ha sido identificada, ingresara al salón sin cubrebocas. De inmediato, el docente le pidió que tomara una de repuesto de la oficina de asesoría, pero un compañero le hizo el favor. A pesar de sus solicitudes, la estudiante se negó a utilizar la mascarilla correctamente y se la puso debajo de la nariz, lo que llevó a Bernstein, quien sufre de diabetes tipo 2 e hipertensión, a anunciar su retiro en plena clase.

“La estudiante me había dicho que la máscara era incómoda y se la quitó. No me sentía cómodo quedándome en la habitación con una estudiante desenmascarado y les dije eso y que me iba a retirar de nuevo y me fui”, dijo el profesor a revista People.

La alumna le indicó a Irwin que tenía problemas respiratorios, pero él le respondió diciendo que tiene cuatro hijos asmáticos y que jamás notó dificultad algunas. “He escuchado de muchos exalumnos y colegas y conocidos que me ha complacido su apoyo. De hecho, uno de los resultados positivos de esto ha sido volver a conectarse con ellos”, expresó el docente.

Tras el hecho, la universidad emitió un comunicado diciendo que están haciendo “todo lo que está a su alcance para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”.

“La universidad es parte de un sistema universitario y debe seguir la dirección de la Junta de Regentes del Sistema Universitario de Georgia. El Gobierno de los Estados Unidos no permite que sus instituciones promulguen mandatos de máscaras o vacunas”, agregó la institución.

Por el momento, Irwin no tiene intensiones de buscar otro trabajo y dijo que dará prioridad a su salud, debido a sus enfermedades que lo hacen ser parte de la población de riesgo a raíz del covid-19.

