La mayoría de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos se suelen graduar entre los meses de mayo y junio, pero para un joven de Oklahoma, llegó un poco antes. Caleb Woodrum, escolar de último año de la Escuela Secundaria Blanchard, se graduó el 28 de marzo en una ceremonia anticipada celebrada junto a la cama de hospital de su madre Stacie Scyrkels. La historia es viral en las redes sociales.

El director de la escuela secundaria, Greg Jackson, estuvo allí para declarar graduado al joven de 18 años, rodeado de miembros de su familia y el personal del Centro Médico Integris Health en la ciudad de Oklahoma. “Todos lloramos en esa habitación”, recordó Jackson a Good Morning America.

Woodrum contó que su madre tenía una comunicación interauricular y que durante la última década había vivido con insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Durante los últimos seis años, la había estado cuidando y llevándola a sus citas médicas también.

Cambio de planes

Sabía que su madre no estaba bien, pero dijo que no se dio cuenta de cuánto había empeorado hasta que llamó al hospital de su madre el 27 de marzo. “Ella realmente no le dijo a nadie. Solo quería que fuéramos fuertes”, dijo Woodrum.

Cuando Woodrum y su familia hablaron con el equipo de atención de su madre, una de sus enfermeras mencionó que ayudarían a planificar una ceremonia de graduación improvisada para él y su madre.

El director de la escuela, Greg Jackson, dijo que fue una ceremonia "muy emotiva". (Foto: Christina Hopkins)

Todo el evento inesperado ocurrió en menos de 24 horas, según Christina Hopkins, enfermera registrada en Integris que ayudó a cuidar a Scyrkels. Se unieron para dar vida a la ceremonia porque el equipo de enfermería dijo que Scyrkels, que estaba en cuidados intensivos, probablemente no podría vivir hasta mayo.

“Kati Crouch: ella es la terapeuta respiratoria que la había estado cuidando durante un tiempo en sus rotaciones y Stacie le había mencionado que solo quería poder llegar a mayo para poder ver graduarse a su hijo menor de la escuela secundaria”, explicó Hopkins a GMA.

Graduación improvisada

“Dije, ‘OK’, y lo acepté de inmediato”, continuó la enfermera. “Hice una publicación en Facebook y dije: ‘Hola, amigos y familiares, si tienen alguna decoración de graduación o suministros que les gustaría donar, los necesito lo antes posible’”.

Además de las decoraciones y la comida, el personal de Integris se comunicó con la Escuela Secundaria Blanchard y Jackson dijo que estaba más que feliz de atender la inusual solicitud.

“Dijimos, ‘Claro’. No sabíamos si ella nos quería la próxima semana, la semana siguiente y creo que fue cuando nos dimos cuenta cuando la enfermera dijo: ‘Bueno, no, tenemos que hacer esto mañana’”, relató Jackson. “Así que hicimos lo mismo que cualquier otra persona haría. Tomamos una toga y birrete y un diploma y lo preparamos y fuimos a Integris Southwest el martes al mediodía y cumplimos su deseo”.

Joven se graduó frente a su madre hospitalizada, horas antes que falleciera. (Foto: Christina Hopkins)

Woodrum dijo que está agradecido de que él, su difunta madre y sus seres queridos hayan podido compartir un momento tan especial juntos. “Fue muy surrealista. Fue algo que no podría haber imaginado... pero me alegro de haber podido hacer ese recuerdo con ella”, dijo.

Posteriormente, el dúo de madre e hijo, quienes se tomaron de la mano durante la ceremonia, compartieron un emotivo abrazo, algo que Hopkins recuerda vívidamente.

Scyrkels murió el día después de la graduación anticipada de su hijo el 29 de marzo, que también era su cumpleaños número 57.