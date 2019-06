¿Por qué este hombre "perdió la cabeza" tras convertirse en padre por sexta vez?

▶ Edith González: ¿Quién es Niurka Marcos y por qué está siendo tan odiada en México?



Su reacción casi hizo que lo echaran de la sala de partos. Un padre de cinco niñas en Estados Unidos estalló de júbilo luego de que se enterara del sexo del bebé que su esposa acababa de dar a luz. Esta es la peculiar historia de Kennedy Zarour.

Zarour, de 53 años, esperaba pacientemente en el quirófano mientras a su pareja le realizaban na césarea y ninguno de ellos sabía que si estaban a punto de convertirse en los padres de un niño o una niña.

Así que cuando el doctor anunció que el bebé era un varón, Zarour perdió la compostura y comenzó a gritar eufóricamente. “¡Me encanta! ¡Sí, bebé! ¡Es un niño!”, exclamó, al tiempo que besó a su esposa.

Saltando de un lado a otro, dando varias vueltas y pasando sus manos sobre la cabeza, el orgulloso padre de seis hijos (cinco mujeres y un varón) no se detuvo hasta que el galeno le pidió que se calmara.

“Esperaba que me dijeran que era una niña pero era en realidad un niño. Creo que mi reacción fue un poco alocada”, precisó Zarour. “No podía creer que me emocionara tanto. No sabía lo que estaba haciendo. Me puse a correr por todas partes como un demente”, agregó.

Natalie Zarour dijo que valió la pena no saber el sexo de su sexto bebé para ver la reacción de su esposo, que tiene con ella tres hijas (Mia, de 5; Jolie, de 3; y Giselle, de 18 meses) y dos hijas gemelas (Colette y Ariana, de 20) de un anterior compromiso.

En opinión de Natalie, la alegría exacerbada de su cónyuge no era por tener un hijo sino simplemente por la sorpresa del nacimiento de su nuevo bebé, ya que ambos estaban emocionados de ser padres nuevamente.

El video de su reacción se volvió viral en redes sociales y, adelantándose a que algunos lo tilden de sexista por su alocada reacción por saber que su bebé era un niño, aclaró que hubiera hecho lo mismo de haber tenido una sexta hija.

“Adoro a todos mis hijos, y me hubiera sentido muy feliz con otra niña, pero definitivamente fue una linda sorpresa la de ese día”, dijo el orgulloso padre de Gerard, al que sus cinco hermanas adoran desde que lo vieron por primera vez.