El coronavirus no avisa, golpea de un momento a otro. Puede que te encuentres en casa descansando, con pequeños síntomas de un resfriado, ir al hospital y que te detecten covid-19 en tu organismo. Esto sucedió en Nueva York con Stuart y Adrian Baker.

Buddy Baker, quien es agente de la NFL, decidió dar a conocer la historia de sus padres, quienes luego de 51 años de matrimonio, fallecieron el mismo día por causa de la pandemia que arrasa con el planeta.

La pareja fue al médico cuando empezaron a sentir algunos síntomas. Pasaron los días, y lejos de recuperarse, su salud iba en deterioro. En el hospital los enviaron a casa les diagnosticaron una neumonía leve y les pidieron que se mantengan en cuarentena.

“Mi padre fue hospitalizado y mi madre fue enviada a casa”, dijo Buddy explicando en ABC que mientras que su padre tenía asma, su mamá no tenía condiciones preexistentes.. Fue ahí cuando al hombre le hicieron la prueba del Covid-19 y dio positivo. Las chances que sobreviva eran mínimas.

Los hijos de la pareja llevaron a su madre para que le realicen las mismas pruebas. Entonces, detalló Baker, ella también fue ingresada en el hospital debido a que detectaron que el ingreso de oxígeno a sus pulmones estaban a nivel demasiado bajo.

“En el plazo de aproximadamente seis horas, dos médicos distintos me informaron por teléfono que cada uno de mis padres probablemente no lograrían (sobrevivir)”, explicó Baker.

El estado de ambos era crítico, por lo que los hijos pidieron que sean trasladados a una habitación, para que su madre y su padre pudieran estar juntos. Ahí autorizaron desconectar los ventiladores que los mantenían con vida y que fueran sedados. Murieron con 6 minutos de diferencia.

Mensaje para la reflexión

"Mis padres eran gente maravillosa. Estuvieron juntos 51 años. Murieron con seis minutos de diferencia", cuenta su hijo.

El pasado jueves la familia tuvo el funeral y después Baker compartió la trágica historia en Twitter.

"Vivimos en un mundo de 'no me puede pasar a mí, no nos puede pasar a nosotros, no puede pasarle a mi familia'. Bueno, nos pasó a nosotros", cuenta Baker en el video.

"Me gustaría aprovechar este tiempo para hacer que la gente empiece a pensar en cambiar", dijo y pidió tomar en serio las recomendaciones para afrontar la pandemia y evitar contagios.

“Los CDC... dieron sugerencias sobre lo que deberíamos hacer. No estoy seguro de que todo el mundo entienda... practica el distanciamiento social, lávate las manos”, dijo. “Mucha gente, especialmente los jóvenes, se creen invencibles. Y simplemente ese no es el caso”.

