El país llegó ayer a más de cinco mil decesos y 47 mil 144 contagios acumulados de COVID-19 con el registro de dos mil 112 casos nuevos y de 278 muertes en las últimas horas, informaron las autoridades sanitarias del país. México vive un momento crítico en tiempos de coronavirus.

Con dos mil 112, ayer fue la tercera jornada consecutiva que México superó la barrera de los dos mil nuevos casos de contagio. Más de un video ya es viral en YouTube.

La autoridades no tienen claro qué hacer con la cantidad de cuerpos que llegan por día a las morgues. Las medidas de seguridad informan que es necesario quemar los cuerpos infectados para evitar posibles contagios. Los trabajadores del crematorio del Panteón Municipal de Nezahualcóyotl tienen largas jornadas.

Son 12 horas en las que incineran entre seis y ocho cuerpos, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19. Desde hace tres años, Juan Carlos Cruz González se convirtió en el responsable de los hornos. Ya es viral en YouTube.

“A dónde me pongan hay que aprender a laborar. Aquí nos dieron una capacitación para los hornos. La tomé y me quedé. Hubo cinco personas y yo me quedé, que fue cuando compraron el segundo horno”.

“Llevo tres años aquí quemando restos áridos, uno que otro era cuerpo fresco, pero con esta pandemia que está pasando, estamos saturados. Ahorita estamos cremando de seis a ocho cuerpos diarios. No hemos tenido ningún descanso”, dice Cruz.

El Panteón Municipal de Nezahualcóyotl tiene 15 mil gavetas para inhumaciones, de las que sólo 800 están disponibles.

“Tenemos unos edictos que ya se publicaron donde vamos a desocupar más de 3 mil gavetas, estamos preparados para esto. También tenemos la fosa común, que ya la teníamos, y que tiene capacidad hasta para 4 mil restos áridos.

“Normalmente, se hacían de 6 a 7 inhumaciones por día, pero ahora que está esta situación se han incrementado, hemos llegado hasta 15 el día de ayer”, dijo María Teresa Álvarez, responsable del panteón.

Juan Carlos explica que cada uno de los dos hornos tiene una capacidad máxima para incinerar cuatro cuerpos diarios, que tardan en consumirse entre dos y tres horas cada uno a una temperatura de 600 grados centígrados.

