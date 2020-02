Un veterano de guerra de Estados Unidos se cayó de espaldas luego de enterarse de que un reloj Rolex que había comprado hacía más de 45 años por unos cientos de dólares, podría llegar a costar una verdadera fortuna. Su reacción se volvió viral en YouTube y ocurrió durante un programa de TV.

Ocurrió durante un capítulo de Antiques Roadshow, un reconocido programa en el que los participantes llevan antigüedades para que un experto las evalúe y calcule su valor. Uno de los invitados, que se hizo llamar David y que perteneció a la Fuerza Aérea de EE.UU., llevó un Rolex Oyster Cosmograph de 1971.

“Traje un reloj Rolex que compré en 1974 mientras serví en el Ejército. Estuve destacado en Tailandia y mientras estuve allí noté que muchos pilotos usaban relojes similares. Pagué 345 dólares, era mucho dinero para mí en ese entonces. Yo ganaba entre 300 y 400 dólares mensuales si no me equivoco”, contó.

Aunque en un inicio su intención era usarlo para practicar buceo, pensó que el costoso reloj Rolex era “demasiado bonito” para introducirlo en el agua salada y decidió conservarlo en su caja original, junto con la factura y toda la documentación, y de inmediato lo guardó en una caja fuerte hasta el día de hoy.

El tasador del programa de antigüedades que evaluó el reloj aseguró que en principio valía entre 150.000 y 200.000 dólares, pero especialistas de Oyster lo consideraron una pieza muy valiosa y tasaron su valor en alrededor a los 400.000. Al escuchar ese veredicto, David cayó al suelo de espalda de la emoción.

Sin embargo, ese no era el precio final. El modelo es tan “extremadamente raro” y está en tan perfecto estado que el valor en una subasta podría oscilar entre los 500.000 y 700.000 dólares. El veterano de guerra no podía creer la cifra y soltó una palabrota, preguntando si no le estaban jugando una broma.

“No, lo digo en serio. Es un hallazgo absolutamente fabuloso. Es uno de los modelos más raros y, en estas condiciones, no creo que haya uno mejor en el mundo”, aseguró el experto, que le advirtió a David que “por favor” no usara el reloj ya que si lo hacía el precio de la pieza podría caer a los 400.000 dólares.

