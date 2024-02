No existe ninguna fórmula secreta para conseguir a tu media naranja o a tu match perfecto. Por más que les preguntes a tus amigos o indagues en internet, no hay una manera infalible para conseguir pareja, así que solo sé tú mismo y déjate llevar por las emociones hasta que encuentres a alguien que te quiera de verdad y así no pases un Día de San Valentín sin la compañía de alguien especial contigo.

Si bien no hay un manual para conseguirlo, si crees en el horóscopo hay ciertos indicios que te pueden ayudar a hallar a ese alguien que tanta falta le hace a tu vida. Y es que hay signos que, por sus características son más compatibles que otros, solo hay que darse cuenta de algunas cosas y determinar qué candidatos serían con los que puedas congeniar a fondo. Si te interesa saber qué signo sería tu pareja ideal, acá te dejamos lo que dijo El Niño Prodigio en una nota para People en Español.

El niño Prodigio es uno de los videntes más famosos de la comunidad latina en los Estados Unidos (Foto: El Niño Prodigio / Instagram)

LOS SIGNOS QUE SON MÁS COMPATIBLES, SEGÚN EL NIÑO PRODIGIO

Aries y Géminis

Los que son de Aries se dejan llevar por la lógica y piensan mucho sus decisiones, mientras que los que son del signo Géminis hace caso a sus emociones, por lo que se complementan entre sí. Acá cae la afirmación que dice que los polos puestos se atraen. Si bien tendrán muchos conflictos, eso les ayudará a fortalecer su relación.

Tauro y Virgo

Ambos signos tienen cosas en común. Por ejemplo, los que son Tauro son sensibles, consejeros y fieles, mientras que los Virgo son observadores y pacientes, así que ambos se sentirán seguros en su relación. Tauro es el planificador y Virgo es quien pone en práctica todo. Así mismo tienen algunas diferencias como lo alocado de Virgo y lo sensato de Tauro.

Cáncer y Libra

Cáncer es un signo que sueña y anhela mucho respecto a lo sentimental, mientras que los de Libra son esas personas estables y que pueden darle a su par lo que tanto quieren. Uno complementa al otro, así que, uniéndose de la manera correcta, encontraremos una relación que difícilmente se rompa.

Leo y Sagitario

Explosión y pasión en una relación. A ambos les gusta ir a mil por hora, así que pueden llegar hasta niveles inimaginables. Leo es orgulloso mientras que Sagitario es calmado y lo motivará a cambiar ciertos aspectos. Sus personalidades conectarán muy bien.

Escorpio y Piscis

Piscis es un signo tranquilo y paciente, mientras que escorpio tiene un corazón enorme. Los dos son muy apasionados y se respetarán mucho. Ambos se admirarán y comprenderán en la mayoría de los casos. Eso sí, la comunicación es importante para resolver sus inconvenientes.

Capricornio y Acuario

Acuario es independiente mientras Capricornio es estable, así que, además de ser pareja, serán un gran equipo que se empujará a seguir adelante siempre. Son excelentes socios y no dejarán que los problemas los derroten, pues estarán pensando más a futuro y a resolver las cosas para estar bien.