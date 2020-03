Hoy se cumplen 20 años desde que la PlayStation 2, segunda videoconsola de sobremesa producida por Sony, fue lanzada en Japón. Posteriormente llegó a otros mercados y, con el pasar de los años, se convirtió en la consola de videojuegos más vendida de la historia con más de 157 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Su éxito se debió, principalmente, a su notable catálogo de videojuegos y su alianza con grandes estudios como Konami, Bandai Namco y Square Enix. Asimismo, su capacidad para reproducir películas en formato DVD se convirtió en una característica muy llamativa que duplicó su valor diferencial respecto a su competencia de ese entonces como lo fueron la Xbox, la GameCube y el Dreamcast.

La PlayStation 2 ofreció una gran propuesta en su catálogo, el cual se posicionó como uno de los más variados debido a que contó con entregas como Grand Theft Auto: San Andreas, Gran Turismo 3, Shadow of the Colossus, Final Fantasy X, God of War, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, y un sinfín de grandes juegos que cautivaron a millones de usuarios.

A continuación, un repaso por 10 de los mejores videojuegos de PS2 que te harán volver al pasado. Cabe agregar que el siguiente listado no sigue un orden de mejor a peor.

God of War

Foto: SIE Santa Monica Studio

Exitoso videojuego de tipo hack and slash que sigue las aventuras del semidiós espartano Kratos, quien se enfrenta a diversos personajes de la mitología griega y nórdica. Se popularizó por la magnitud de sus batallas y por su mezcla de acción y narrativa.

Shadow of the Colossus

Foto: SCEI

Título que nos pone en la piel de Wander, quien viaja a caballo a través de un amplio mundo en donde batalla contra 16 gigantes. El juego es inusual entre los videojuegos de acción-aventura por el hecho de que no hay pueblos o calabozos para explorar, no hay personajes con los que interactuar y no hay otros enemigos a los que enfrentarse aparte de los colosos.

Resident Evil 4

Foto: Capcom

Entrega que se diferenció de sus antecesoras, del género terror, al convertirse en un juego de disparos y acción. Uno de sus más grandes cambios fue el enfoque de cámara desde el hombro derecho, una mecánica en la que se inspiran varios videojuegos de la actualidad.

Silent Hill 2

Foto: Konami

Juego de terror psicológico que se popularizó por su ambientación y su oscura historia. El protagonista deberá recorrer toda la ciudad de Silent Hill en busca de su esposa, sin tener idea que en realidad estará batallando contra sus propios conflictos internos que lo martirizarán innumerables veces.

Gran Turismo 3

Foto: Polyphony Digital

Se convirtió, poco después de su lanzamiento, en uno de los favoritos de los amantes de los autos. Su éxito se debió al gran realismo que ofreció para la época.

Tekken 5

Foto: Namco

Videojuego de peleas que sorprendió en su momento por su historia, sus gráficos, sus escenarios y su gran variedad de personajes.

Grand Theft Auto: San Andreas

Foto: Rockstar Games

Exitoso título de mundo abierto y acción en tercera persona que ha sido catalogado como uno de los mejores videojuegos de la historia. El tamaño de sus escenarios, el carisma de sus protagonistas, su cautivante historia y la libertad que ofrece al usuario son solo algunas de las características que lo popularizaron en todo el mundo.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Foto: Konami

Videojuego de acción y sigilo que tiene como protagonista a un espía estadounidense cuya misión es rescatar a un científico desertor soviético, destruir un arma militar experimental y asesinar a su antigua mentora. Aunque trágico final desconcertó a los fans de la saga, se convirtió en una de las mejores entregas de toda la saga.

Kingdom Hearts

Foto: Square Enix

Se ambienta en un mundo de fantasía que junta a personajes de Final Fantasy y Disney. Su sistema de combate rápido y entretenido lo convirtieron en uno de los títulos más populares de su generación.

Final Fantasy X

Foto: Squaresoft

Uno de los títulos más recordados y queridos de toda la saga por el cambio en sus gráficos, su sistema de combate y su historia envolvente y mágica.