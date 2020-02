Si eres fan de Bob Esponja sabes que el 15 de febrero no es una fecha cualquiera. No estamos hablando del día siguiente a San Valentín, sino del esperado día de molestar a Calamardo. Así como lo lees y las redes sociales no son ajenas a la celebración, pues decenas de ‘memes’ han llegado a Twitter y Facebook.

Esta efemérides difícil de olvidar y que hace referencia al personaje más malhumorado, egoísta y perezoso de Fondo de Bikini, nace a raíz de un capítulo en el que Bob Esponja muestra un calendario donde está el rostro de su compañero de trabajo.

Los usuarios de Internet no dejaron pasar la oportunidad para compartir el video de YouTube que pertenece a la temporada 1 de programa de televisión de Nickelodeon. Específicamente en el capítulo 12 titulado “El empleado del mes” se ve que la reacción del señor Tentáculos no es la mejor al enterarse que hay un día dedicado completamente a él.

Como para que no quede dudas de que el 15 de febrero no es un día cualquiera, la cuenta oficial de Bob Esponja en Twitter recordó a todos sus usuarios la importancia de conmemorar esta fecha y los memes no tardaron en llegar.

#AnnoySquidwardDay deserves to be trending... that would annoy Squidward pic.twitter.com/2wNr5d64FV — SpongeBob (@SpongeBob) February 15, 2020

Aquí te compartimos los post más originales dedicados a Calamardo , uno de los personajes más amados y odiados de Fondo de Bikini.

Calamardo mostrándoles​ lo feliz que está de que le recuerden que Hoy es día de molestar a Calamardo pic.twitter.com/Vx4U05Ftht — Guillermo Bach-Ruiz 4.0 😈 (@billybachruiz) February 15, 2020

no se les paso esta fecha!! ya es TT molestar a #Calamardo pic.twitter.com/wKQdqrV8Rt — El Efra (@efra989) February 15, 2020

#Calamardo #SpongeBob



Calamardo cuando acabe el 15 de Febrero Por el día de molestarlo pic.twitter.com/TOgn1MUFhH — Omar humberto0121 (@OmarHumberto012) February 15, 2020





VIDEO RECOMENDADO

Bob Esponja apareció en un Super Bowl

Bob Esponja en el Super Bowl 2019

TE PUEDE INTERESAR

“The Simpsons”: ¿por qué la familia Simpson es amarilla?

Bob Esponja: el creepypasta de Calamardo es parte de la serie oficial de Nickelodeon