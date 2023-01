El ceviche es un plato muy saludable que proporciona proteínas de alto valor biológico, las cuales resultan muy beneficiosas en personas de todas las edades. El verano es la temporada donde más se consume este platillo, pues su frescura ayuda a mitigar el calor intenso que se siente en la capital.

Pero, ¿el ceviche se come de día o de noche? Para el chef José Jiménez, de la cadena de cebicherías- restobar Puerto Norte, no hay hora para comer este exquisito potaje, pues para empezar su aporte nutricional no se disminuirá si se come de día o de noche, al contrario, ir a dormir después de haber comido un buen plato de cebiche, ayudará a tu sistema digestivo a funcionar mejor.

“Nosotros rompemos con ese mito de que solo se come cebiche de día. En nuestros locales podrás encontrar toda la variedad de cebiches a cualquier hora del día y con productos frescos y de garantía”, precisó José Jiménez

Asimismo, el plato más requerido es el ceviche en sus distintas versiones (clásico, mixto, conchas negras y otros), pero lo que llama la atención más es que sea solicitado por la tarde -noche. “La demanda es alta, por ello, nos hemos convertido en el único restaurante cevichería con la alternativa de ceviche desde las 11 am hasta la medianoche; con toda la variedad de nuestros exquisitos platos”, acotó.

“Además de disfrutar de la música podrán engalanar su paladar con nuestra nueva propuesta gastronómica, con sabor al rico norte peruano que lleva: Ceviche de conchas negras, causa rellena de pulpa de cangrejo, tiradito de pescado y arroz con pato, entre otros. Asimismo, también podrá encontrar una gran variedad de cócteles y tragos como chilcanos, pisco sour, algarrobina y muchos más”, agregó.