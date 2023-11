Tiene toda la esencia del rock y su nombre está respaldado por la icónica banda. Disfrutar de un delicioso ron es un gran plan en fin de semana, cuando se recibe a amigos en casa o se acude a un restaurante. Si bien muchos prefieren tomarlo puro o en las rocas, también hay quienes se inclinan por los cócteles y en esta nota te enseño a preparar 5 alternativas usando el nuevo ‘Crossfire Hurricane’ de The Rolling Stones.

Se trata de un ron artesanal creado por los autores de clásicos como ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, ‘It’s Only Rock n´ Roll’, ‘She´s a Rainbow’, entre otros. Mick Jagger y Keith Richards se asociaron con Universal Music Group y Socio Ventures para su creación.

‘Crossfire Hurricane’ contiene rones caribeños de Jamaica, Barbados y la República Dominicana perfectamente envejecidos durante un máximo de cinco años en barricas de roble carbonizado. El líquido destaca por su sabor a banana caramelizada, seguido de un suave toque de fruta tropical.

1. Crossfire Espresso Martini

Preparación:

Mezcla 1.5 oz de Crossfire Hurricane Rum, 1.5 oz de Espresso y 0.75 oz sirope en una coctelera. Añade hielo y agita fuertemente. Cuela bien en una copa fría. Adorna con una fina capa de espresso y una pajita para formar un huracán.

2. Gold and Stormy

Preparación:

Vierte 1.5 onzas de ron Crossfire Hurricane en un vaso Collins lleno de hielo. Añade el jugo de lima y la cerveza de jengibre y mézclalo. Adorna con una cereza negra y una rodaja de lima en un palillo de cóctel.

3. Crossfire Mojito

Preparación:

Coloca las hojas de menta en el fondo de un vaso de Collins y presiona suavemente con una cuchara de bar. Añade el ron Crossfire Hurricane, el sirope simple y la lima. Llena 3/4 partes del vaso con hielo picado y agita con una cuchara de bar. Cubre con cerveza y rellena el espacio restante con hielo picado. Decora con un ramillete de menta.

4. Two Licks

Preparación:

Vierte dos onzas de ron Crossfire Hurricane en un vaso old fashioned lleno de hielo. Adorna con dos cerezas negras en un palillo de cóctel.

‘Crossfire Hurricane’ Ron es el primer producto propiedad de The Rolling Stones y puede adquirirse en línea a través de crossfirehurricane.com powered by ReserveBar por $37.00 USD. El producto llegará a las estanterías de algunos estados de EE.UU a principios de 2024.