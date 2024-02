Faltan pocas horas para el Día de San Valentín y si aún no tienes regalo y mucho menos una reserva en el restaurante más top de la ciudad, no desesperes que aquí te traigo la solución. No todo tiene que ser costoso para demostrar tu amor y así como puedes regalarle una carta que incluya frases llenas de amor o prepararle un delicioso postre con tus propias manos, también puedes sorprender a esa persona especial con una cena. Aquí te dejo 5 ideas muy sencillas para decorar este momento romántico con poco dinero.

En muchas ocasiones, la cita perfecta del 14 de febrero está asociada a momentos fuera del hogar como una salida al cine, a tomar unos cócteles, una caminata por lugares especiales para la pareja, entre otros. Sin embargo, con un poco de creatividad es posible crear un ambiente hermoso en algún rincón de tu hogar como el comedor, sala o dormitorio.

Para que un espacio tan íntimo como tu vivienda se convierta en el lugar más romántico, todos los detalles cuentan para fortalecer el vínculo con tu persona especial. Aquí te explico cómo lograrlo con poco dinero y mucha imaginación.

Cómo decorar tu cena romántica en San Valentín

Añadir un poco de decoración de San Valentín a tu casa no tiene por qué resultarte demasiado complicado o costoso. El secreto está en hacerlo sencillo, pero lleno de amor usando estas ideas sencillas.

1. Globos rojos

Este es un color fundamental en San Valentín y los que tienen forma de corazón rojo son los más solicitados en esta fecha y los hay de diversas texturas. Con estos puedes darle un estilo más romántico a tu espacio añadiendo una serie de luces para que la atmósfera se vuelva mucho más sentimental.

2. Decora con frutos secos y chocolate

Para que tu cena se vuelva más gourmet, puedes decorar la mesa con frutos secos que tengas en casa, algunos chocolates y hasta una tabla de quesos (si es que tienes un presupuesto extra). No olvides colocar la botella de vino.

Además, usa servilletas o una pancarta con la palabra LOVE, velas, telas, cojines, tiras colgantes en las paredes o muebles, entre otros.

Una copa de vino en un ambiente decorado será el plus ideal para que tu Día de San Valentín se vuelva más especial. (Foto: Pexels)

3. Bandeja y cojines decorativos

Si quieres pasar una noche llena de amor y relajo, una maratón de series o películas románticas será ideal. Aquí no puede faltar las palomitas de maíz, chocolates, galletas, una bebida bien fría que podrás acomodar sobre una bandeja para colocar en la cama decorada con globos, tarjetas de amor, corazones cortados en papel rojo, unos pétalos de rosa y hasta cojines con fundas estampadas de corazones o lisos en tonos acordes a la ocasión.

4. Usa posters

Buscar algunos diseños de posters bonitos por internet te salvarán para la decoración. Mándalos a imprimir y úsalos en tus paredes o en la mesa de la cena. Es una forma económica de añadir un poco de decoración especial para San Valentín a tu hogar.

5. Álbum de fotos

Después de la cena romántica y de disfrutar la copa de vino o el postre, puedes crear un momento mágico recordando lo mejor de su historia de amor. No hace falta que te gastes mucho dinero, puedes preparar un álbum de fotos de todos sus momentos especiales. Por ejemplo, el primer viaje que hicieron, el primer beso, una Navidad especial, salidas juntos, entre otros.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).

Te recomiendo este video

¿Quieres conocer la historia de esta popular fecha? AQUÍ te lo contamos.