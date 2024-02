Son varias las parejas esperan con ansias el Día de San Valentín para expresar su amor, sobre todo si es la primera vez que pasarán juntos en esta fecha. Sin embargo, aquellas que están solteras no la pasan nada bien y, por el contrario, quieren que las horas transcurran rápidamente. En vez de lamentarte, te comparto cinco amuletos de la buena suerte para que atraigas al amor mucho antes de lo que imaginas.

El próximo 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y, aunque hay parejas que aguardan esa fecha con grandes expectativas, un número importante de personas prefiere saltarse ese día en el calendario.

Si no has tenido suerte en el amor últimamente, no te angusties. Hay amuletos de los que puedes echar mano para que tu vida de un gran giro y encuentras a esa persona ideal que tanto estabas esperando.

¿Cómo atraer el amor en el Día de San Valentín? 5 amuletos

Las flores, velas y otros amuletos pueden atraer el amor. Conoce cómo sacarles el máximo provecho para que el Día de San Valentín sea inolvidable.

Adornos de mariposa. Las mariposas representan el nuevo renacer de tu vida amorosa y es una forma de atraer al amor. En ese sentido, los expertos recomiendan colocar adornos o siluetas de mariposas en lugares estratégicos de tu casa.

Las mariposas representan el nuevo renacer de tu vida amorosa y es una forma de atraer al amor. En ese sentido, los expertos recomiendan colocar adornos o siluetas de mariposas en lugares estratégicos de tu casa. Cuarzo rosa. El cuarzo rosa no solo tiene la capacidad de sanar las heridas del corazón, sino que puede atraer el amor. Eso sí, para poder activarlo debes situarlo a la altura del corazón y bendecirte.

El cuarzo rosa no solo tiene la capacidad de sanar las heridas del corazón, sino que puede atraer el amor. Eso sí, para poder activarlo debes situarlo a la altura del corazón y bendecirte. Ágata rosa. Si buscas un amor pasajero, esta piedra puede servirte de gran ayuda, pues transmite mucha pasión.

Si buscas un amor pasajero, esta piedra puede servirte de gran ayuda, pues transmite mucha pasión. Flores. Un ramo de flores, cualquiera que te guste, llenará tu casa de vida y atraerá la buena suerte. Tan solo asegúrate cuidarla bien y evitar que se seque pronto.

Un ramo de flores, cualquiera que te guste, llenará tu casa de vida y atraerá la buena suerte. Tan solo asegúrate cuidarla bien y evitar que se seque pronto. Velas rosas. Además de decorar tu hogar, las velas rosas permiten atraer el amor, según el Feng Shui. No es necesario que esperes el mismo 14 de febrero para utilizarlas, puedes encenderlas desde ya.

Te recomiendo ver este video

¿Quieres conocer la historia de esta popular fecha? AQUÍ te lo contamos.