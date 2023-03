¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Cuba en vivo? El partido de hoy será a las 19:00 horas ET en el LoanDepot Park de Miami, por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2023. El Team USA no tiene tiempo para celebrar, ya que después de ganar 9-7 a Venezuela en los cuartos de final, piensa en su siguiente rival para poder conseguir su boleto a la última instancia del torneo. Sigue la transmisión oficial del partido vía FOX Sports (en idioma inglés) y FOX Deportes (en latino).

¿A qué hora ver, USA vs Cuba en vivo por el Clásico Mundial de Béisbol 2023?

Estados Unidos y Cuba buscan su boleto a la Final del Clásico Mundial de Béisbol cuando choquen desde el IoanDepot Park, en la ciudad de Miami. El duelo está pactado para arrancar a las 19:00 horas ET (18:00 horas CT y 16:00 horas PT).

Horario Estados Unidos Canal TV 8:00 p. m. AST (UTC-4) Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos FOX Sports y FOX Deportes 7:00 p. m. ET (UTC-5) Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Virginia Occidental; Parcialmente: Florida, Indiana, Kentucky, Míchigan, Tennessee FOX Sports y FOX Deportes 6:00 p. m. CT (UTC-6) Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Wisconsin; Parcialmente: Florida, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas FOX Sports y FOX Deportes 5:00 p. m. MT (UTC-7) Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming; Parcialmente: Idaho, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Texas FOX Sports y FOX Deportes 4:00 p. m. PT (UTC-8) California, Nevada, Washington (estado); Parcialmente: Idaho, Oregón FOX Sports y FOX Deportes 3:00 p. m. AKST (UTC-9) Parcialmente: Alaska FOX Sports y FOX Deportes 2:00 p. m. HST (UTC-10) Hawai; Parcialmente: Alaska FOX Sports y FOX Deportes

¿Qué canales transmiten USA vs. Venezuela?

Sabemos que no te vas a querer perder el encuentro en el que Cuba se va a medir a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, para ello tendrás que sintonizar FS1, quien tendrá el partido en vivo para Estados Unidos. Fox Deportes en español.

Países del Caribe – SportsMax

Países de Centroamérica – Tigo Sports

Colombia – Win Sports

Cuba – ICRT y Tele Rebelde

Estados Unidos – FOX Sports y FOX Deportes

México – Imagen Televisión

Panamá – TVN

Puerto Rico – WAPA Deportes

República Dominicana – TeleAntillas 2 y Coral 39

Países de Sudamérica – DirecTV

Venezuela – Inter/ByM Sport, Venevisión, IVC y Simple TV

¿Cómo ver en vivo online USA vs Cuba , Clásico Mundial de Béisbol?

Sigue el USA vs Cuba en vivo y en directo, , partido de Semifinal del Clásico Mundial de Béisbol que se va a disputar el domingo 19 de marzo en Mag. Tendremos la previa y el minuto a minuto del duelo para que no pierdas un solo detalle del compromiso.

