Si entraste a esta nota, estoy segura que eres de las personas que se atreve a resolver pasatiempos virales porque no se les escapa ni una y gozan de gran inteligencia. Es momento entonces de poner a prueba todas tus habilidades y tu alto poder de concentración. Hoy te traigo un desafío que no es apto para mentes débiles, porque necesitarás dejar de lado toda distracción durante 7 segundos para poder identificar cuál de los tres personajes de la ilustración es el dueño del yate. No le quites la mirada y sácale el jugo a tu sistema cognitivo. Estoy segura que lograrás triunfar; sin embargo, sí te digo que el ejercicio puede parecer sencillo, pero tiene un grado de dificultad que a más de uno le causó un dolor de cabeza porque aquí también aplicamos el dicho de que las apariencias engañan. ¿Estás listo para vencer?

Imagen del acertijo visual: ubica al dueño del yate

La ilustración te muestra a tres personas frente a un yate. Cada una tiene vestimenta, accesorios y detalles que te harán dar con la respuesta correcta. Eso sí, usa todo tu ingenio y no te distraigas, ya que el corto tiempo es lo más complicado para superar este desafío. Recuerda que solo tienes 7 segundos, así que activa el cronómetro y participa ahora mismo.

ACERTIJO VISUAL | Mira bien la imagen. Solo tienes 7 segundos para decir quién es el dueño del yate. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

Ya pasaron los 7 segundos y es momento de que me des tu respuesta. Si miraste bien todos los detalles seguro notaste que en el yate había una chaqueta azul, prenda que va a juego con los pantalones de uno de los protagonistas. Efectivamente, el dueño es el hombre número 1, que se encuentra a la mano izquierda.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo quién es el dueño del yate. La clave estaba en la chaqueta dentro de la embarcación. (Foto: Genial.Guru)

