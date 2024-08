Es la temporada en la que muchos sufren al no encontrar cómo permanecer calientes, mientras que otros aman sentir la llovizna en el rostro y caminar con el aire en su máximo punto. Si bien muchos disfrutan de los días fríos, estos no son del todo buenos para los adultos mayores quienes deben recibir cuidados especiales durante estos meses para asegurar su buena salud. Aquí te explico cómo puedes ayudar a tus padres, abuelos o familiares mayores de 60 años y qué alimentos ricos en vitamina C y zinc no deben dejar de consumir. Además, te recomiendo: La bebida que combate el estreñimiento al instante, recomendada por una nutricionista.

Los abuelos o ancianos son más propensos a sufrir lesiones y enfermedades debido a su sistema inmunológico debilitado. Las bajas temperaturas y la alta humedad no solo resecan su piel y afectan sus articulaciones, sino también sus vías respiratorias, incrementando el riesgo de contraer gripe, bronquitis o neumonía, por lo que es importante prestar atención a su salud durante el invierno.

“Garantizar el cuidado adecuado de nuestro adulto mayor durante el invierno ayuda a prevenir complicaciones en su salud y mejora su calidad de vida. En esta etapa es fundamental contar con un equipo de profesionales para la atención de sus necesidades, así como el compromiso de la familia y de los cuidadores para brindarle una atención integral, personalizada y de calidad a las personas que en algún momento cuidaron de nosotros”, afirma la Lic. Magaly Rojas, docente del programa Asistencia al Adulto Mayor del Instituto Carrión.

Cómo cuidar al adulto mayor en invierno

Ayúdalo a establecer una rutina de sueño regular: tener un horario fijo para acostarse y levantarse puede mejorar su calidad de sueño. También es importante evitar las siestas prolongadas y crear un ambiente propicio para el descanso en el dormitorio.

tener un horario fijo para acostarse y levantarse puede mejorar su calidad de sueño. También es importante evitar las siestas prolongadas y crear un ambiente propicio para el descanso en el dormitorio. Prioriza su higiene personal: Mantener una adecuada higiene no solo mejora el bienestar físico, sino también la calidad de vida. Esto incluye el aseo diario y el cuidado de la piel para evitar problemas como la sequedad o irritaciones, comunes en invierno.

Mantener una adecuada higiene no solo mejora el bienestar físico, sino también la calidad de vida. Esto incluye el aseo diario y el cuidado de la piel para evitar problemas como la sequedad o irritaciones, comunes en invierno. Promueve su actividad física: Los ejercicios deben ser regulares y adaptarse a la condición de cada adulto mayor. Se recomiendan actividades físicas, tanto activas como pasivas, con una duración de 20 a 30 minutos al día para ayudarlos a mantener y fortalecer su sistema inmunológico.

Los ejercicios deben ser regulares y adaptarse a la condición de cada adulto mayor. Se recomiendan actividades físicas, tanto activas como pasivas, con una duración de 20 a 30 minutos al día para ayudarlos a mantener y fortalecer su sistema inmunológico. Apóyalo para cumplir sus tratamientos médicos: Es muy importante verificar o ayudar a que los adultos mayores tomen sus medicamentos prescritos y que cumplan sus tratamientos en el caso de padecer alguna enfermedad crónica. Esto los ayudará a prevenir complicaciones y a mantener una vida saludable.

Qué alimentos debe consumir un adulto mayor en invierno

Si bien la higiene personal, el dormir bien, mantenerse activos y cumplir con las indicaciones médicas en caso de enfermedad son importantes para que se mantengan saludables, también lo es tener una dieta equilibrada y una adecuada hidratación. Incluir alimentos ricos en vitamina C y zinc ayudará a fortalecer su sistema inmunológico. Asimismo, asegúrate que reciba una hidratación adecuada y constante.

Entre los alimentos ricos en zinc que se deben incluir en sus comidas diarias están:

Las carnes de res, pollo, cerdo, cordero, etc, así como pescados, incluyendo las sardinas y el salmón.

Los productos lácteos como leche, yogures y quesos. También los huevos deben ser consumidos.

Las legumbres como las alubias, las lentejas, los garbanzos, etc.

Las nueces y semillas como el maní, las almendras, las semillas de calabaza, etc.

Los cereales integrales.

Algunos vegetales, como los hongos, los espárragos y la col rizada.

Entre los alimentos ricos en vitamina C que se deben incluir en sus comidas diarias están:

Las frutas como el melón, naranjas y toronjas (pomelos), kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía.

En cuanto a las verduras, las mayores fuentes de vitamina C incluyen: brócoli, coles de Bruselas y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papa o patata blanca y la dulce (camote), tomates y su jugo.

¿Este contenido de salud te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más temas de salud en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 consejos para mejorar tu salud desde casa

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).