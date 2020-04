Respuestas







BONO Anses: ¿qué hacer si no me llega el SMS al celular para cobrar el IFE? Debido a que ya salió la lista de beneficiarios del subsidio de 10.000 pesos, muchos argentinos tienen que elegir el método de pago para que les abonen dicho monto, pero aún no les llega la notificación al SMS o mail.