Si bien todos amamos tener un momento de relajo y que nos traten como reyes en un spa, la verdad es que no siempre alcanza el tiempo. En más de una ocasión me ha pasado que he tenido un matrimonio y he pensado en separar la cita y termino pintándome yo misma las uñas porque se me olvidó o me quedé más tiempo en el trabajo. Es aquí donde tengo que ir en búsqueda de mi kit salvador con esmaltes y utensilios. Si bien están guardados en un lugar seguro, siempre es bueno mantener la limpieza, así que aquí te cuento los trucos que aplico para desinfectar las herramientas de manicura y así evitar los temibles hongos.

Aprender a limpiarlas correctamente es importante para evitar contagiar esta afección tanto en manos como en pies, por eso resulta muy importante que siempre pidas que lo hagan en un establecimiento público antes de iniciar el servicio. Y es que no necesariamente hay que cortar una uña infectada, sino que la mala higiene también ocasiona infecciones que ponen en riesgo tu salud y buena imagen.

Estoy segura que a ti también te encanta tener la manicura perfecta, pero por más expertas que seamos pintando las uñas como si hubiéramos salido del salón de estética, es vital cuidar los materiales como las tijeras, cortaúñas, limas y los empujadores de cutículas.

¿Cómo limpiar las herramientas de manicure y pedicure?

Lo primero que te puedo recomendar es que no reutilices las herramientas desechables como las limas o palitos para la cutícula, porque pierden efectividad y pueden ser un foco de bacterias. Lo mejor es que las tires a la basura luego de su primer uso.

Ahora sí, vamos con la limpieza. En el caso de las tijeras, cortauñas o lima de acero, no hay nada más efectivo que mezclar jabón y agua en un recipiente durante unos segundos hasta que salga espuma. Ahí vas a sumergir tus artículos y sóbalos con un cepillo suave. Luego enjuaga y retira la humedad con papel de cocina o una toalla fina. Este proceso se debe hacer cada vez que los uses.

Otro truco casero que te puedo brindar y que también suelo aplicar es el alcohol, porque siento que desinfecta más. Lo que hago es sumergir mi cepillo de limpieza en un recipiente con alcohol de 70 grados por cinco minutos y luego lo paso por todos los utensilios de trabajo.

Ahora, si sientes que esto no es suficiente, acá te traigo otra idea con agua caliente. Cuando ya tengas los utensilios de manicure y pedicure limpios, puedes pasarlos por un proceso de esterilización casera para la que necesitarás sumergirlos en agua hirviendo. Esto sirve para remover las bacterias restantes y, sobre todo, si cortaste alguna uña con hongos.

Si bien estos consejos para desinfectar las herramientas de manicura te serán muy útiles, recuerda siempre pedir en el salón de belleza o spa que cumplan con este protocolo, que suele ser más riguroso por el uso masivo.

