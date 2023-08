Seguramente una prenda que no puede faltar en tus outfits son las casacas de cuero sintético, ya que son bastante versátiles y combinan con casi todo. No obstante, un inconveniente al elegirla es que con el tiempo se cuartean, dejándola totalmente inutilizable, por lo que no solo es dinero mal invertido, sino que puede hacerte pasar un mal rato si justo te la pusiste en una cita o compromiso importante. Si bien al inicio son perfectas, poco a poco, esas pequeñas y desagradables grietas comienzan a aparecer en la superficie, arruinando su apariencia y su encanto original. Por ello, en MAG te dejo algunos consejos para que puedas conservarlas por más años y sigan estupendas.

Pese a que existen diferentes calidades en las casacas de cuero sintético, lo cierto es que siempre se les debe dar algún tipo de mantenimiento para que su duración se prolongue y valga lo invertido. Conoce aquí de qué tratan estos trucos caseros.

Cómo evitar que las casacas de cuero se cuarteen

Mantener las casacas de cuero sintético en perfectas condiciones es crucial para evitar que se cuarteen con el tiempo. Aquí hay algunos trucos efectivos para prolongar la vida útil de estas prendas:

Hidratación regular: Al igual que la piel humana, el cuero sintético también necesita hidratación para mantenerse flexible y evitar la sequedad. Utiliza productos específicos para cuero sintético, como acondicionadores o cremas, para que el material permanezca suave y prevenir la aparición de grietas.

Almacenamiento adecuado: Guarda tus casacas en un lugar fresco y seco. Evita exponerlas a la luz solar directa o al calor extremo, ya que esto puede causar que el cuero sintético se seque y se vuelva más propenso a cuartearse.

Evitar el roce excesivo: La fricción constante puede debilitar el cuero sintético y conducir a cuarteaduras. Trata de evitar llevar mochilas o bolsos cruzados que puedan frotar contra la casaca. Además, al sentarte, asegúrate de no rozar continuamente la parte inferior de la casaca contra superficies duras.

Limpieza suave: Limpia tu casaca de cuero sintético de manera regular, pero de forma suave. Utiliza un paño húmedo y suave para eliminar la suciedad y el polvo. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Evitar doblar en exceso: Al guardar tu casaca, evita colocarla en lugares donde el cuero sintético pueda doblarse repetidamente, como en las mismas áreas.

No exceder el uso: Aunque te encante tu casaca, evita usarla de manera excesiva. Rotar entre diferentes prendas permitirá que cada una descanse y recupere su forma original, reduciendo la posibilidad de grietas.

Siguiendo estos trucos y cuidados, podrás mantener tus casacas de cuero sintético en excelente estado y prevenir la aparición de grietas anticipadas.

