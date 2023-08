Usar auriculares es parte esencial de nuestras vidas, ya sea para escuchar música mientras viajas o estás en tu casa trabajando, no hay nada mejor que colocarte tus cascos y aislarte de tu entorno por algunas horas. Sin embargo, si tienes este objeto con las almohadillas de tela, seguramente has notado lo rápido que se ensucian y lógicamente dejan una apariencia desagradable. Es por eso que he buscado formas efectivas para mantenerlos limpios y en buen estado y he encontrado un excelente truco casero que te lo comparto en MAG.

Realizar una limpieza profunda cada cierto tiempo, ayudará a que tus audífonos se mantengan como nuevos, así que si los tuyos están sucios no pienses en tirarlos. Al seguir estos consejos, podrás recuperar el color original de tus auriculares sin problemas.

Cómo limpiar tus auriculares de tela

Limpiar tus auriculares con almohadilla de tela puede ser una tarea sencilla y efectiva si sigues algunos pasos simples. Aquí te presento un tutorial detallado:

Materiales necesarios

Paño suave o microfibra.

Agua tibia.

Detergente suave.

Pasos a seguir

1. Retira las almohadillas: Si es posible, retira las almohadillas de tela de tus auriculares. Esto facilitará la limpieza y te permitirá acceder a las áreas más difíciles de alcanzar.

2. Limpieza de las almohadillas: Humedece ligeramente el paño suave con agua tibia y aplica una pequeña cantidad de detergente suave. Asegúrate de no empapar demasiado el paño, ya que no queremos que el exceso de agua entre en los auriculares. Limpia suavemente las almohadillas de tela con movimientos circulares y delicados.

3. Enjuague y secado: Si las almohadillas son extraíbles, puedes enjuagarlas con agua tibia para eliminar cualquier residuo de detergente. Luego, asegúrate de escurrirlas bien y déjalas secar al aire libre. Si las almohadillas no son extraíbles, asegúrate de no mojar los auriculares mientras los limpias.

4. Limpieza de los auriculares: Si deseas limpiar la parte exterior de los auriculares, utiliza el paño ligeramente humedecido para eliminar la suciedad y el polvo. Evita que el agua entre en los componentes internos de este objeto.

5. Vuelve a armar: Una vez que las almohadillas estén completamente secas, vuelve a colocarlas en los auriculares si las habías retirado previamente. Asegúrate de que estén bien ajustadas.

Aunque parezca obvio, no te olvides de desconectar tus audífonos antes de hacerle una limpieza, ya que podría pasarte una descarga eléctrica y atentar contra tu vida.

