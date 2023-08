En la ajetreada rutina diaria, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que el tiempo apremia y lavarnos el cabello se convierte en un desafío. Ya sea debido a una agenda ocupada, compromisos inesperados o simplemente la falta de disponibilidad de agua, es frustrante no poder mantener nuestro cuero cabelludo limpio y fresco como quisiéramos. Es por ello que, en momentos como estos, puedes contar con una opción bastante simple, se trata del shampoo en seco y en MAG te enseño cómo hacer uno completamente casero.

El shampoo en seco se ha convertido en un aliado esencial para mantener el cabello con una apariencia fresca y sin grasa, incluso en situaciones de apuro. Su capacidad para absorber el exceso de aceite en las raíces y brindar un aspecto más limpio en cuestión de minutos lo convierte en una solución efectiva. En ese sentido, con este truco casero podrás salir de apuros y presentarte de manera radiante a cualquier evento.

Cómo preparar un shampoo en seco casero

Hacer un shampoo en seco casero es una solución práctica y económica para refrescar tu cabello entre lavados. Aquí tienes un sencillo tutorial para crear uno:

Materiales

Almidón de maíz (maicena).

Bicarbonato de sodio.

Recipiente pequeño.

Cepillo.

Preparación

1. Prepara la base del shampoo en seco: En un recipiente, mezcla partes iguales de almidón de maíz y bicarbonato de sodio. Puedes comenzar con un cuarto de taza de cada uno y ajustar la cantidad, según la longitud y el volumen de tu cabello.

2. Agrega aceites esenciales (opcional): Si deseas darle a tu shampoo en seco un aroma agradable y algunos beneficios adicionales para el cabello, puedes agregar unas gotas de aceites esenciales como lavanda, romero o menta. Mezcla bien para distribuir el aroma.

3. Aplica el shampoo en seco: Separa tu cabello en secciones y aplica pequeñas cantidades de la mezcla de almidón y bicarbonato directamente en las raíces. Utiliza tus dedos o un cepillo para masajear suavemente y distribuir el shampoo en seco.

4. Deja reposar y cepilla: Permite que el shampoo en seco repose durante unos minutos para que absorba el exceso de grasa. Luego, utiliza un cepillo de cerdas suaves para peinar y eliminar cualquier residuo visible. Asegúrate de cepillar bien para que no queden restos de la mezcla en tu cabello.

5. Peina y estiliza: Tras esto, puedes peinar y estilizar tu cabello como lo desees. El shampoo en seco debería darle un aspecto más fresco y menos grasoso.

Recuerda que solo debes utilizar este truco para situaciones en las que necesitas una limpieza rápida y no tienes tiempo para hacerlo de forma convencional. No es recomendable reemplazar completamente los lavados regulares, ya que el shampoo en seco no elimina la acumulación de productos y suciedad de la misma manera que hacerlo de la manera tradicional.

