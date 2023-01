El 6 de enero las familias no solo intercambian mensajes de felicitación en el Día de Reyes o entregan regalos a los niños, sino que muchas se reúnen alrededor del pesebre para orar y compartir un grato momento disfrutando de la tradicional Rosca de Reyes. Si bien todos comen y esperan que no les toque el muñequito, siempre suele sobrar uno o varios pedazos. Si quieres guardarlos y que no se pongan duros para disfrutarlos en los días siguientes, desde Mag te traemos los trucos que debes aplicar este Día de Reyes Magos o Bajada de Reyes.

En México es un clásico para cerrar la Maratón Guadalupe-Reyes el partir este pan navideño que sirve para recordar la adoración al niño Jesús por parte de los Reyes Magos. Si te toca el muñeco oculto, deberás vestirlo y poner los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

Conocido también como Roscón de Reyes es tradicional también en países como España, Francia, Bélgica, Portugal y en algunos de Latinoamérica como Perú. Puede comerse con relleno o sin relleno, con frutos secos, solo costra, gruesa o delgada, pero en todas sus presentaciones se caracteriza por su textura suave y grato aroma.

Cómo conservar la Rosca de Reyes por más días

Para que parezca como ‘recién horneada’ y se pueda seguir saboreando con la misma dulzura que la representa, hay ciertos trucos caseros que puedes aplicar para que no se ponga dura.

Si recién la compraste en la panadería y está muy caliente, hay que dejarla enfriar bien antes de cortarla o guardarla. Se puede envolver en papel film o aluminio para que no quede expuesta al aire. La Rosca de Reyes entera o un pedazo, también se puede almacenar en un recipiente hermético o con tapa.

¿Cuántos días dura una Rosca de Reyes?

Bien protegido, este dulce navideño puede llegar a durar entre 4 o 5 días a temperatura ambiente. Si está relleno, el tiempo es de 2-3 días.

