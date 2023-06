Los huevos son alimentos que no deben faltar en el hogar, no solo por su versatilidad, sino porque tienen un gran aporte nutricional. Si bien una buena opción es conservarlos en sus jabas, muchas personas no tienen a la mano estos envases. En MAG te enseñamos a fabricar una práctica huevera o porta-huevos con cartón reciclado.

Uno de los alimentos que debe incorporarse en la dieta de las personas es el huevo, famoso por ser buena fuente de vitaminas y minerales. Si bien los expertos recomiendan conservar los huevos recién comprados en el frigorífero para que no pierda sus propiedades, también puede almacenarse a temperatura ambiente.

Si optas por guardar los huevos a temperatura ambiente debes tener en cuenta que estos alimentos deben consumirse lo más pronto posible, sin que sobrepase los diez días desde su compra.

Los huevos deben estar en un lugar fresco y seco para su correcta conservación. Si no cuentas con jabas, puedes crear un práctico porta huevos o huevera utilizando cartones reciclados.

Pasos para hacer un porta huevos con tubos de cartón

Necesitarás dos pliegos de cartón reciclado para que sirvan como base de esta manualidad (un círculo de cartón y dos listones) y tubos de cartón de papel higiénico para colocar los huevos. Tan solo debes asegurarte de marcar 3 cm el largo de cada uno de estos tubos antes de cortarlos con una tijera.

Para darle un toque de distinción a este proyecto dibuja una gallina en un cartón reciclado y recorta la figura para unirla a la base redonda que creaste al principio. Finalmente, pinta el trabajo siguiendo las pautas que aconseja el canal de YouTube Innovando Ideas y podrás tener listo tu porta huevos casero.

