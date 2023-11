Un accesorio que mantiene en buen estado al celular ante caídas inesperadas son las fundas. Pocas personas lo prefieren con bocetos llamativos, pero a la mayoría le agrada usar un case transparente. Pese a ello, estos se echan a perder conforme pasen los meses. ¿Te ha ocurrido? De estar identificado, aquí en Mag te mostraré un truco casero que solucionará este inconveniente.

Aquellos que cuentan con carcasas transparentes se les olvida de lavarlas y, como consecuencia, estas comienzan a presentar un tono amarillento. Ante este hecho, la única solución viable que toman los individuos es comprar una nueva funda y desechar la antigua, pero sería un desperdicio de dinero cuando existe arreglo.

En ese caso, he puesto en práctica el tip casero que te enseñaré en las siguientes líneas y los resultados han sido satisfactorios, pues no me tomó mucho tiempo en realizarlo y necesité de un ingrediente que lo compré a un precio accesible. Con lo mencionado, atento a los pasos que te recomendaré.

¿Cómo lavar la funda transparente de mi celular?

Antes de dar inicio a las instrucciones, debes tener a mano una cucharada de bicarbonato de sodio y medio vaso de agua tibia. Es de suma importancia que cuentes con estos componentes si pretendes dejar reluciente tu carcasa. Dicho ello, aquí te dejaré el paso a paso:

Mezcla las cantidades sugeridas de bicarbonato y agua en un recipiente pequeño. Vierte la concentración por toda la funda transparente y espera un máximo de 20 minutos. Cumplido el tiempo, límpialo con un cepillo y notarás que tu funda lucirá como si recién la hubieras comprado.

¿Qué tipos de fundas existen para celulares?

Para el portal Business Insider, estos son los diferentes modelos de carcasas que podrías adquirir si pretendes cuidar y brindar un mejor aspecto a tu dispositivo móvil:

Funda de resina transparente

Bumper de silicona

Funda de piel

Funda con certificación militar

Funda tipo libro

Doble funda frontal y posterior

Funda rugerizada

Funda para móvil y documentación

