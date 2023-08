En el mundo del diseño de interiores, las tendencias cambian constantemente y si eres amante de que tu hogar luzca siempre moderno es necesario que tus espacios sean funcionales, pero que también estén bien cuidados. Es así que si caíste en los brazos de los acabados tipo wallpaper o tienes tus paredes empapeladas, es vital que sepas cómo limpiarlas para no dañar este material y te dure mucho más. Aquí te explico al detalle lo que debes hacer.

Si tienes un minidepartamento y quieres decorarlo fiel a tu estilo, el papel pintado es una alternativa asequible y funcional porque trae texturas diferentes, colores vivos y diseños de todo tipo.

Para decorar tus espacios, los arquitectos de interiores, Claudia Tassara y Cesar Irigoyen aconsejan darle características especiales a tus paredes. “Los acabados de pared tipo wallpaper y wallpanel están en auge. Los wallpanel de tipo madera, especialmente en tonos claros, así como los de color sólido en grises y blancos, se encuentran entre las opciones más populares y estarán siendo la tendencia en decoración”, explicaron a Mag de El Comercio.

Los especialistas que forman parte de Expodeco 2023 también aconsejan que te olvides de los colores neutros clásicos, porque los que están en tendencia son aquellos claros o agrisados, como rosa suave, amarillo verdoso pastel, azul grisáceo, verde jade y maderas claras. “Se puede dejar atrás los neutros clásicos como blanco o beige para añadir toques de color y textura en los muebles para lograr un diseño moderno y vibrante”.

Trucos para limpiar paredes empapeladas

Con el paso del tiempo, es normal que el papel pintado acumule polvo, suciedad y manchas y es aquí donde te preguntas cómo limpiarlo para que no se dañe ya que no todos toleran la humedad. Es bueno que sepas que existe el ecológico, textil, de papel tejido, no tejido y corrugado y cada uno tiene un mantenimiento diferente.

Entre los trucos más usados para dejarlo impecable y que tu minidepartamento o casa siga luciendo reluciente está el uso del plumero con movimientos circulares para quitar el polvo de toda la superficie, eso sí, ten cuidado con las irregularidades porque una pequeña rotura puede convertirse en una abertura que dañe estéticamente tu espacio.

Otra opción es usar una esponja natural y evita fregar con intensidad para que el papel no pierda tonalidad o se deteriore. Si el papel es no lavable, pásala en seco y si lo es, entonces humedécela un poco.

Un truco casero que también resulta bastante interesante es la goma de borrar para quitar manchas de huellas dactilares o grasa. Elige una cuya estructura sea blanda.

TRUCOS CASEROS | Los materiales naturales aportan frescura y vitalidad al espacio, además de una buena iluminación, ya sea natural o artificial. (Foto: Expodeco)

Si de ingredientes naturales hablamos, entonces el vinagre blanco también te ayudará al ser un desinfectante que también limpia todo tipo de superficies. En caso tu wallpaper sea lavable, sustituye el agua templada y usa este producto para humedecer la esponja. Si es no lavable, entonces deja que la esponja absorba el líquido durante 24 horas, espera que se seque por completo y limpiar el área necesaria.

Un último consejo que te puedo dejar es que no hagas la limpieza de manera frecuente porque podrías deteriorar el papel aunque seas muy cuidadoso y evita los estropajos que no sean naturales. Cierra puertas y ventanas para evitar que el polvo se acumule.

