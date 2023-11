Las cadenas de oro son accesorios muy utilizados por hombres y mujeres al momento de lucir un ouftit , pero de no cuidarlas debidamente, estas pueden opacarse o, en el peor de los casos, oxidarse. Ante dicha situación, he aplicado un truco casero contra este problema que me ha impactado por su eficiencia y no dudaré en compartirlo hoy en Mag para que tengas conocimiento de ello.

Existen diversos factores para que estos artículos de cuello pierdan su brillo, pero los principales motivos están relacionados al entrar en contacto con perfumes o el sudor que emite el cuerpo humano. Como consecuencia, se desechan estas piezas cuando sí existe una solución.

Como te comenté en un principio, el tip que te enseñaré a continuación me ha permitido limpiar mis cadenas de oro con total seguridad y de una forma sencilla. Solo necesitarás de dos ingredientes muy usados al momento de asear diversas cosas del hogar.

La fórmula secreta para limpiar las cadenas de oro

¿Preparado para aplicar este hack? De ser afirmativo, necesitarás de los siguientes utensilios: una cucharada sopera de bicarbonato de sodio, un limón, un cepillo y medio litro de agua tibia. Como notaste, los implementos mencionados probablemente lo conseguirás en casa. Ahora, sigue las instrucciones:

En un pequeño recipiente, mezcla la cantidad recomendada de bicarbonato y el zumo de limón.

Introduce tu cadena en esta concentración y, con la ayuda de un cepillo, límpialo completamente.

Al terminar ello, remójalo o enjuágalo con agua tibia por un máximo de 2 a 10 minutos.

Finalmente, sécalo con un trapo de tela hasta quitar la presencia de humedad en este accesorio.

¿Cómo recuperar la suavidad de tus toallas de baño?

Para la limpieza y conseguir la suavidad en estos artículos de baño, también usarás bicarbonato de sodio, pero aplicarás los siguientes pasos:

Coloca tus toallas en tu lavadora y añade dos cucharas de bicarbonato de sodio. No hay problema si también has agregado detergente para el lavado.

Configura el tiempo de aseo que realizará tu electrodoméstico y listo.

