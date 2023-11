Mantener en buen estado a las fresas no es una tarea sencilla, pues en pocos días se ablandarían y tendrían un sabor que no sería agradable para el paladar. ¿Te ha ocurrido esta situación? Estamos seguros que sí, pero no te preocupes más porque en Mag te revelaré un efectivo truco casero que te evitará este inconveniente.

Esta fruta es muy preferida por las personas, pues se utiliza habitualmente para la preparación de diversas recetas como jugos, ensaladas, pasteles, entre otros. Incluso, ofrece gran cantidad de nutrientes que beneficia al ser humano.

Según el portal CuerpoMente, la fresa contiene hierro, magnesio, calcio, fósforo y manganeso. También, aporta vitaminas (C y K) y ácido fólico que son vitales para la salud. Entonces, no permitas que esta fruta se malogre en poco tiempo y aplica este consejo casero que será demasiado sencillo de aplicarlo.

¿Cómo mantener en buen estado las fresas?

En ese caso, necesitarás los siguientes ingredientes: medio litro de agua y una cucharada de vinagre blanco. Como notarás, estos productos puedes adquirirlos en el mercado más cercano a tu hogar.

El primer paso a realizar es lavar correctamente las fresas con agua, pues debes eliminar la suciedad y presencia de bacterias. Acto seguido, vierte la cantidad del líquido recomendado y el vinagre en un recipiente u olla que tengas en tu cocina.

Ahora, introduce las fresas en dicha concentración por un total de 10 minutos. Cumplido ese tiempo, solo debes retirarlas y nuevamente enjugarlas. De esta forma, permitirás que estas pequeñas frutillas se mantengan en buen estado por más días.

TRUCOS CASEROS | Esta fruta es muy comprada por los seres humanos por el sabor delicioso que presentan. (Foto: Pixabay).

