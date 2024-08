Cómo quemar calorías al comer es una de las preguntas que muchos nos hacemos a diario al notar que el pantalón ya no nos cierra, que la casaca del año casado con las justas sube el cierre o que la balanza no está de ‘nuestro lado’. Ante esto no solo es vital realizar más ejercicio y cambiar ciertos hábitos que nos están haciendo daño, sino incluir alimentos claves en nuestra dieta diaria. Hoy te lo explico de la mano de Pablo Ojeda, destacado nutricionista de España que enumera una lista de verduras, especias o bebidas que te ayudarán a lograr el objetivo de activar el metabolismo gracias a la termogénesis. Además, te recomiendo: La parte del cuerpo que debemos lavar primero al ducharnos y La vitamina que te ayudará a recuperar energía si estás cansado todos los días.

No en vano se dice que comer gasta energía y la digestión supone un gasto calórico que facilita el proceso de absorción. “Todos los alimentos tienen un poder termogénico, lo que quiere decir que necesitan el 10% del gasto energético total para digerirlos, absorberlos y metabolizarlos. Algunos son más difíciles de digerir y necesitan más energía para llevar a cabo el proceso”, explica el especialista.

Si bien hay un hábito que nos ayuda a quemar calorías mientras comemos y es simplemente masticar bien la comida y hacer que la ingesta sea más lenta, según un estudio elaborado por la Universidad de Waseda (Japón) y publicado en la revista Scientific Reports, no es lo único. Pablo Ojeda habla sobre los alimentos que nos ayudan a quemar calorías extras durante las comidas. Aquí te lo cuento.

La canela tiene propiedades termogénicas, lo que significa que puede aumentar la tasa metabólica y ayudar a quemar más calorías. (Foto: Freepik)

Quema calorías comiendo estos alimentos

Canela: estabiliza los niveles de azúcares en sangre y aumenta la quema de grasa, así que añádela por ejemplo en el café. Pimienta negra: contiene piperina, el compuesto responsable del picante de este insumo, que mejora el metabolismo, así que cocina con ella. El jengibre: mejora la digestión y aumenta el gasto calórico. Incorpora este alimento en tus batidos o infusiones. Cafeína: aumenta el metabolismo y la quema de grasa, así que por la mañana bébelo en ayunas. Té verde: es rico en antioxidantes y catequinas y aumenta la oxidación de las grasas, así que “puedes tomarte dos o tres tazas al día sin problema”. Pimientos picantes: contienen capsaicina que aumenta la termogénesis y la oxidación de las grasas. Añade un poquito de chile a tus platos favoritos.

Según explica Pablo Ojeda en un video de su cuenta de Instagram @pabloojedaj, “estas cosas tan sencillas pueden ayudar a aumentar tu metabolismo. Siempre, ojo, acompañado de alimentación variada, ejercicio, buena hidratación y luz natural”.

