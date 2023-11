Para muchos, realizar las tareas del hogar resulta placentero y una manera de botar el estrés, por lo que ver el montículo de ropa recién salida de la lavadora y lista para planchar no es un problema; sin embargo, para otros es un ‘dolor de cabeza’. Como sabemos que tampoco no todos tienen tiempo para pasar varios minutos planchando o no cuentan con un electrodoméstico a la mano, aquí te traemos un gran truco casero que te permitirá decirle adiós a las arrugas de tus prendas usando una toalla húmeda, ¿cómo así? Aquí te lo explico al detalle.

Si bien hay quienes no se sienten juzgados y se visten libremente, la verdad es que utilizar una camiseta o unos pantalones que no están planchados provocará que transmitas una mala imagen a los demás en tu trabajo o reuniones sociales.

Es por esta razón que es necesario que prepares muy bien tu ropa antes de salir de casa, viajar o hasta tomarte una foto para las redes sociales. Es por eso que desde Mag ya te hemos compartido distintos utilitarios para que lo logres: Formas ingeniosas de quitar arrugas de ropa sin tener una plancha cerca, cómo eliminar el exceso de arrugas de la ropa, cómo “planchar” la ropa cuando no tienes luz: 3 ideas infalibles, entre otros.

¿Cómo quitar arrugas de ropa rápido?

Si tu plancha se malogró o estás de viaje y no tienes una a la mano, aquí te traigo un gran truco casero que te ‘cambiará la vida’.

Se trata de usar una tela humedecida para lograrlo. Lo primero será colocar la prenda que quieres ‘planchar’ sobre una mesa y encima pon una toalla o gasa que debes haber pasado primero por agua y exprimido para quitar el exceso de líquido. Presiona con ella la zona que esté arrugada y cuando la ropa se seque, los pliegues desaparecerán.

Otra manera también es usando tus manos. Remójalas en agua, sácalas y sacúdelas para quitar el exceso. Luego, presiona las palmas sobre la ropa, cuantas veces sea necesario. Pasa tu mano húmeda sobre todo en las zonas con más arrugas y el último paso será colocar la prenda sobre una toalla en una superficie plana hasta que seque.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este 'hack', hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado.

