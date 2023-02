¿Fuiste a buscar tu bicicleta al patio tras varias semanas sin usarla y la encontraste oxidada? Este problema es habitual en lugares de mucha humedad, más aún si la dejaste a la intemperie y sin cubrirla. Si quieres volver a usar este sistema de transporte no es necesario que la lleves donde un especialista, sino que puedes quitar el óxido tú mismo gracias al bicarbonato de sodio y ahorrar dinero, ¿cómo hacerlo? Aquí te dejamos este truco casero.

El óxido es la mezcla producto de la unión de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno como óxido de nitrógeno, óxido de calcio, óxido de plomo, entre otros y se forma en metales como el acero y el hierro cuando se exponen al exceso de humedad. Al generarse la reacción química con el oxígeno se forma el oscurecimiento que daña no solo la estética, sino su eficiencia. Además, también se puede producir por el tiempo que la dejaste abandonada, la grasa y suciedad.

Es por eso que si tu bicicleta se oxida, no podrás manejarla con comodidad y hasta puedes poner en riesgo tu vida.

Cómo quitar el óxido de tu bicicleta

Para ‘volver a la vida’ todas las partes metálicas de tu bicicleta usaremos un truco casero muy efectivo para el que necesitarás bicarbonato de sodio.

En una botella con atomizador vas a colocar una cucharada de este ingrediente con un chorro de vinagre blanco. Agita bien y rocía la mezcla sobre las zonas en las que veas manchas de óxido. En el caso de la cadena, es mejor quitarla y sumergirla en una cubeta con la misma preparación por unos 15 minutos.

Luego necesitarás quitar el óxido suelto con una esponja no abrasiva y secar con un trapo suave. Asegúrate que no quede rastro de agua para que la humedad no vuelva a forma el problema. ¡Listo! Ya podrás volver a manejar tu bicicleta.

Otro truco casero es mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio y agua en un recipiente y luego exparcir la pasta sobre la zona oxidada. Déjala actuar por unos 15 minutos. Pasado el tiempo friega la solución con un estropajo y verás cómo el óxido se desintegra. Luego quita con un paño seco de microfibra.

Para evitar que el óxido vuelva a aparecer, guarda tu bicicleta en un lugar fresco y seco.

Síguenos en nuestras redes sociales: