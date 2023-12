¿Alguna vez te has preguntado cómo coquetear según tu signo zodiacal? Puede que no sea la típica pregunta de una reunión de amigos, pero cuando estás del lado de los que no tienen ni idea de cómo lanzar el anzuelo, la astrología puede ser tu aliada en el juego del amor.

Ya sea que seas el rey de las risas tontas o la reina de las medias sonrisas misteriosas, conocer la influencia de los astros en tus movimientos puede ser el as bajo la manga que necesitas para que alguien se dé cuenta de que eres más cool de lo que parece.

Así que, sin más preámbulos, hoy en Mag te contamos cómo cada signo zodiacal le hace al coqueteo y, lo más importante, cuáles son los signos que caen rendidos ante tu estilo de ligue. Prepárate para descubrir el manual del coqueteo astrológico, ¡con todo el drama del cosmos incluido!

Cómo coquetear según tu signo zodiacal

¿Qué secretos cósmicos se revelarán en tus futuros encuentros? ¡Explora el arte del coqueteo zodiacal y descubre cómo las estrellas pueden guiarte hacia conexiones más profundas!

Aries (21 de marzo - 19 de abril): El Pionero Impetuoso

A los arianos les atrae la espontaneidad y la valentía. Para conquistar a un Aries, muestra tu valentía y energía positiva. Este signo se siente particularmente atraído por Leo y Sagitario, quienes comparten su pasión ardiente.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): La Seducción Sensual

Los taurinos valoran la estabilidad y la sensualidad. Una cena romántica o gestos de afecto físico sutil son claves. Virgo y Capricornio son signos que aprecian la constancia y son ideales para los tauro.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): El Comunicador Carismático

La clave para atraer a Géminis está en la inteligencia y el ingenio. Diviértete en conversaciones estimulantes. Libra y Acuario son sus cómplices ideales, compartiendo la pasión por la comunicación y la originalidad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): El Romántico Protector

Cáncer se siente atraído por la sensibilidad y la conexión emocional. Un toque de romance y ternura es esencial. Escorpio y Piscis comprenden su naturaleza emocional y son los más receptivos a su coqueteo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): La Estrella del Espectáculo

Los leoninos aman la admiración y el reconocimiento. Debes destacar sus logros y mostrar tu admiración. Aries y Sagitario comparten su amor por la aventura y son los compañeros ideales para el león.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): La Perfeccionista Encantadora

La paciencia y la atención al detalle son esenciales para enamorar a un virgo. Tauro y Capricornio son los signos que aprecian su meticulosidad y les ofrecen una conexión terrenal sólida.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): El Encantador Diplomático

Libra busca la armonía y la belleza. La elegancia y el buen gusto son irresistibles. Géminis y Acuario comparten su amor por la estética y la armonía, convirtiéndose en sus aliados perfectos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): El Apasionado Misterioso

La intensidad es la clave para enamorar a un escorpiano. Piscis y Cáncer comprenden su naturaleza apasionada y misteriosa, creando conexiones emocionales profundas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): El Aventurero Juguetón

Sagitario se siente atraído por la espontaneidad y la diversión. Aries y Leo comparten su amor por la aventura, convirtiéndose en compañeros ideales para sus travesías.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): El Ambicioso Sofisticado

Capricornio valora la ambición y la elegancia. Tauro y Virgo son sus contrapartes ideales, compartiendo su enfoque práctico y amor por el éxito.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

