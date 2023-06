Cada día son más las personas que cultivan plantas de interior en sus casas, aunque esta práctica debe estar acompañada de ciertos cuidados. Las cáscaras de huevo pueden servirnos de gran ayuda, debido a que contiene calcio, pero no basta solo con triturarlos.

Un nutriente esencial para nuestras plantas es el calcio, debido a que favorece el crecimiento de las raíces. La cáscara de huevo está en forma de carbonato de calcio y algunas personas las trituran para colocarlas en la tierra.

No es la recomendación más adecuada, pues no es soluble y los beneficios para nuestras plantas serán casi nulos. No obstante, si mezclas las cáscaras con el zumo de limón los resultados serán otros.

¿Cómo utilizar la cáscara de huevo en nuestras plantas?

Tritura dos cascarones de huevo y colócalos en un recipiente

Añade el zumo de un limón al recipiente para diluir el calcio que se encuentra en la piel del huevo

El carbono de la cáscara de huevo se convertirá en dióxido de carbono gracias al zumo de limón y lo puedes distinguir por el gas que se forma

Deja reposar entre 24 y 48 horas. Luego mezcla el líquido obtenido con medio litro de agua y viértelo en un atomizador

Aplica el remedio casero directamente en el suelo o en las hojas de las plantas

