La devolución de impuestos pertenecientes al año fiscal 2020 parece un cuento de nunca acabar. Los contribuyentes esperan desde hace meses recibir un pago que está tardando debido a una serie de inconvenientes que presenta el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés).

Más de 20 millones de declaraciones no han sido procesadas por la agencia tributaria, según dieron a conocer los datos brindados por el Defensor del Contribuyente Nacional. La principal razón de la demora es el poco personal con el que cuenta el IRS, ya que cada solicitud debe ser procesada de forma manual.

El Servicio de Rentas Internas no se da abasto para la enorme cantidad de trámites que se le presentan, ya que no solo debe procesar las declaraciones y devolver los impuestos, sino también es el encargado de entregar los pagos del tercer cheque de estímulo y los de aumento al Crédito Fiscal Por Hijos.

Así mismo, es importante resaltar que la organización venía acumulando millones de declaraciones de impuestos pertenecientes al año fiscal 2019. Otro factor relacionado al retraso es que gran parte de los centros de asistencia no están habilitados por la pandemia.

¿CÓMO SABER EL ESTADO DE MI PAGO?

Desde que la declaración fue procesada, el tiempo de espera regular que emplea el IRS para enviar los reembolsos de impuestos suele ser de hasta tres semanas; sin embargo, este plazo se ha extendido debido a las solicitudes acumuladas.

Si bien no existe la certeza de una fecha aproximada, el Servicio de Rentas Internas ha puesto a disposición de los usuarios la plataforma ‘Where’s My Refund?’, con la que se podrá verificar el estado de la devolución. Es importante señalar que la plataforma no brindará la fecha del reembolso ni qué hacer para adelantar el proceso, solo se podrá hacer un seguimiento al estado de la devolución.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE QUE DIÓ EL IRS PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

Si bien al inicio se indicó que el 17 de mayo era el último día para presentar la declaración de impuestos, quienes solicitaron una prórroga podrán entregar los documentos hasta el 15 de octubre. Así mismo, existen algunos usuarios que tendrán una extensión de tiempo, estos son:

Los miembros del ejército y otros que sirven en una zona de combate. Estas personas tendrán 180 días después de salir del área para presentar las declaraciones y hacer efectivo el pago de los impuestos adeudados.

Quienes trabajan en áreas de desastre declaradas federalmente que ya contaban con extensiones válidas. Para obtener más información, accede a la web de Ayuda en situaciones de desastre.

Si solicitó una prórroga de presentación de seis meses al #IRS, complete su declaración de impuestos y presente en la fecha límite del 15 de octubre o antes: https://t.co/pl5KDOM10O pic.twitter.com/DrkiQNJmvd — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) September 26, 2021

¿PRESENTAR LA DECLARACIÓN PUEDE AFECTAR EL REEMBOLSO DE IMPUESTOS?

Si has salido elegido en algún cheque de estímulo es importante que presentes la declaración antes del último día límite, así podrás recibirlos en forma de reembolsos de impuestos. En caso debas acceder a un reembolso, las declaraciones tendrás que realizarlas antes del 15 octubre, para no tener que pagar alguna multa por presentación tardía que finalmente se descuente de tu devolución de impuestos.

Mientras más tiempo transcurra al presentar tu declaración, la multa será más alta, lo que significa que podrías perder tu reembolso y hasta seguir adeudando al IRS.