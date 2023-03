Todo listo para el partido de hoy. Argentina – Curazao en vivo se cruzan desde la 20:30 hora local en Santiago del Estero por el segundo amistoso fecha FIFA como preparación para las Eliminatorias 2026 que inician el mes de septiembre. A continuación, te presentamos los canales de TV que trasmitirán el enfrentamiento, donde Lionel Messi, vuelve a ser el foco de atención en todo el mundo.

¿Cómo seguir el Argentina – Curazao en vivo vía TV Pública?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Curazao en vivo, puedes seguir la transmisión de TV Pública o Televisión Pública Argentina, que es el canal abierto en toda la región del país local. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a www.tvpublica.com.ar desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo seguir, Argentina – Curazao en vivo y online vía TyC Sports?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Curazao en vivo que se realizará este 28 de marzo a las 20:30 horas local en Santigo del Estero, puedes seguir la transmisión de TyC Sports o a su aplicación TyC Play, que es un canal de cable en la región argentina. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a TyCSportsPlay.com desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo mirar en vivo, Argentina – Curazao en vivo vía DirecTV Sports?

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Curazao en vivo que se juega en Santiago del Estero, puedes seguir la cobertura completa a través de la señal de DirecTV Sports. Aquí debes hacer un pago mensual por suscripción, accediendo a https://www.directvgo.com/ en cualquier dispositivo móvil. Debes poner tus datos y de esta manera podrás disfrutar la fiesta del fútbol.

¿Cómo formarían Argentina y Curazao para el partido de hoy?

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez, Lionel Messi. Entrenador: Lionel Scaloni.

Curazao: Jeremy Antonisse; Nathangelo Markelo, Shanon Carmelia, Elson Hooi, Trevor Doornbusch, Kevin Felida; Xander Severina, Tyrick Bodak, Giovanni Troupée, Justin Ogenia; Kenji Gorré. Entrenador: Remko Bicentini.