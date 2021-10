Para ver los partidos en vivo de hoy, miércoles 27 de octubre, por televisión, aplicaciones móviles, streaming y otras plataformas, te brindamos el fixture completo y dónde transmiten. Tras su triunfo ante el Barcelona, Real Madrid se enfrenta con Osasuna, por la fecha 11 de LaLiga. Conoce aquí a qué hora juegan y dónde ver los eventos de fútbol en vivo online.

¿Dónde ver el partido en vivo y a qué hora juegan hoy?

Copa de la Liga Inglesa

13:45 horas | Stoke City vs Brentford | Bet365, ESPN+, ESPN App

13:45 horas | Burnley vs Tottenham Hotspur | Bet365, ESPN+, ESPN App, MáXimo 360

13:45 horas | Preston North End vs Liverpool | Bet365, Sport TV2, Sport TV Multiscreen

13:45 horas | West Ham United vs Manchester City | Sport TV3, Sport TV Multiscreen

13:45 horas | Leicester City vs Brighton & Hove Albion | Bet365, Play Sports

La Liga

12:00 Mallorca vs Sevilla Star+, Star+, TV 2 Play, Blue Sport, D-…

12:00 Rayo Vallecano vs Barcelona Star+, Star+, TV 2 Play, Blue Sport, D-…

13:00 Real Betis vs Valencia Star+, Star+, TV 2 Play, Blue Sport, D-…

14:30 Real Madrid vs Osasuna Star+, Star+, TV 2 Play, Blue Sport, D-…

Serie A

11:30 horas | Juventus vs Sassuolo | Star+, Star+, Blue Sport, BT Sport 1

11:30 horas | Sampdoria vs Atalanta | Star+, Star+, Sport TV4, Blue Sport

11:30 horas | Udinese vs Hellas Verona | Star+, Star+, Blue Sport, C More Sweden

13:45 horas | Cagliari vs Roma | Star+, Star+, Sport TV4, Blue Sport

13:45 horas | Lazio vs Fiorentina | Star+, Star+, Blue Sport, BT Sport 1

13:45 horas | Empoli vs Inter de Milán | Star+, Star+, Blue Sport, BT Sport 2

Ligue 1

14:00 horas | Nice vs Olympique Marseille | TV5MONDE Amérique Latine, DAZN

Copa de Alemania

11:30 horas | Bochum vs Augsburg | Sky Sport 5/HD, Sky Go, Sky Ticket

11:30 horas | Dynamo Dresden vs St. Pauli | Sky Sport 4/HD, Sky Go, Sky Ticket

11:30 horas | Waldhof Mannheim vs Union Berlín | Sky Sport 6/HD, Sky Go, Sky Ticket

11:30 horas | Bayer Leverkusen vs Karlsruher SC | Sky Sport 3/HD, Sport TV3, Sky Go

13:45 horas | Stuttgart vs Köln | Sky Sport 4/HD, Sky Go, Sky Ticket

13:45 horas | Jahn Regensburg vs Hansa Rostock | Sky Sport 6/HD, Sky Go, Sky Ticket

13:45 horas | Hannover 96 vs Fortuna Düsseldorf | Sky Sport 5/HD, Sky Go, Sky Ticket

13:45 horas | Borussia M’gladbach vs Bayern München | Sky Sport 3/HD, Premier Sports 1

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 horas | Always Ready vs Independiente Petrolero | Tigo Sports Bolivia

17:15 horas | Real Tomayapo vs San José | Tigo Sports Bolivia

19:30 horas | Blooming vs Oriente Petrolero | Tigo Sports Bolivia

Brasileirão

17:00 horas | Bahia vs Ceará | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

17:00 horas | Santos vs Fluminense | Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

Liga Águila

16:00 horas | La Equidad vs Rionegro Águilas | Fanatiz International, Win Sports+

18:00 horas | Deportivo Cali vs Patriotas Boyacá | Fanatiz International, Win Sports+

20:05 horas | Atlético Nacional vs Once Caldas | Fanatiz International, Win Sports+

LigaPro

19:00 horas | Aucas vs Barcelona | GOLTV Play, GOLTV Ecuador, GOLTV

Major League Soccer

18:00 horas | New England vs Colorado Rapids | Star+, C More Sweden

18:30 horas | DC United vs New York RB | Star+, C More Sweden

18:30 horas | Cincinnati vs Nashville SC | Star+, C More Sweden

18:30 horas | Atlanta United vs Inter Miami | Star+, Sky Go UK, C More Sweden

18:30 horas | New York City vs Chicago Fire | Star+, Premier Sports 1, C More Sweden

18:30 horas | Columbus Crew vs Orlando City SC | Star+, Sport TV2

18:30 horas | Toronto FC vs Philadelphia Union | Star+, C More Sweden

19:00 horas | Dallas vs Real Salt Lake | Star+, C More Sweden

19:30 horas | Sporting KC vs LA Galaxy | Star+, C More Sweden

21:00 horas | Portland Timbers vs SJ Earthquakes | Star+, C More Sweden

21:00 horas | Vancouver Whitecaps vs Minnesota United | Star+, C More Sweden

Copa de Brasil

19:30 horas | Flamengo vs Athletico-PR Premiere | NOW NET e Claro, sportdigital

19:30 horas | Fortaleza vs Atlético Mineiro | Premiere 2, NOW NET e Claro

Mundo - Amistoso

20:00 horas | México vs Ecuador | TUDN, TUDN En Vivo, Blim TV