Si te movilizas a diario en tu bicicleta, utilizas herramientas de jardinería o te apoyas en vallas metálicas, debes haber notado en más de una ocasión que tus prendas favoritas terminan con manchas de óxido. En estos casos no basta solo con lavar la ropa, sino que se necesitan de ciertos trucos caseros. Aquí te voy a contar una gran opción que me recomendaron hace poco y que probé con grandes resultados. La idea está en usar limón y te explicó por qué no debes pasarlo por alto.

Si te preguntas el motivo de la aparición de la corrosión del óxido de los metales, pues todo está en el contacto entre el oxígeno y el agua que hace que un objeto de hierro varíe y termine dañando tus jeans, pantalones o casacas.

Estas manchas color terracota también son habituales en prendas que traen cosas de metal como botones, hebillas o aplicaciones como estoperoles.

¿Por qué el limón quita el óxido?

La magia está en el cítrico de su jugo, ya que el limón funciona como un limpiador natural y con propiedades antibacterianas debido al ácido ascórbico (vitamina C). El truco está en aplicarlo recién exprimido y no dejarlo guardado.

Cómo eliminar manchas de óxido de la ropa

Lo mejor es lavar la prenda cuando recién se mancha, pero si te diste cuenta tarde, no te preocupes, es momento de usar los trucos caseros y, en especial, estos que te enseño con limón, un producto natural que no maltratará la tela y que seguro tienes en tu cocina.

Para acabar con las manchas en prendas claras te traigo dos opciones: La primera consiste en aprovechar los poderes del bicarbonato de sodio y el limón. Debes poner un trapo por debajo de la mancha para aislarla y espolvorear el producto y luego algunas gotas del jugo recién exprimido. Deja reposar por dos horas en un lugar lejos del sol y luego lava tu ropa.

La otra alternativa es colocar un trapo por debajo de la mancha para aislarla y cubrir la zona afectada con sal y jugo de limón hasta formar una pasta. Deja reposar por dos o tres horas en un lugar lejos del sol y, cuando se haya secado por completo, comienza a rascar para que la mancha desaparezca. Lava con jabón blanco para terminar el proceso.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?