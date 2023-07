Lo usas a diario, pero no siempre le das la atención debida porque solo le quitas los cabellos de encima. Si cada vez que sales de la ducha o te alistas para ir al trabajo lo primero que buscas es el cepillo de pelo, pues en esta nota te cuento por qué debe estar en condiciones óptimas de limpieza, algo que puedes hacer fácilmente usando vinagre blanco, ¿cómo? Aquí te explico este truco casero que te sorprenderá.

Para tener una melena como de catálogo, no solo tienes que preocuparte por elegir un buen producto como el shampoo o reacondicionador, lavarlo cuidadosamente y visitar a tu estilista de confianza periódicamente, sino también tener cuidado con las herramientas que usas.

En este caso, los hay de plástico, así como de madera, para los cuales deberás tener otras consideraciones como secarlo muy bien para evitar la aparición de hongos o daños por la humedad.

¿Cómo limpiar cepillos para el cabello con vinagre?

Lo primero que te voy a contar es por qué debes usar este producto tan habitual en la despensa del hogar para cocinar y que más de uno aprendió a sacarle el máximo provecho en labores de limpieza, pues lo puede colocar en tus ventanas, para lavar perfectamente tu auto sin dañar la pintura, para quitar la grasa pegada de los refractarios de vidrio, evitar que los pelos tapen la coladera de la regadera, entre otros.

Ahora sí, a lo que venimos, lo mejor que puedes hacer es usarlo en tu cepillo para el pelo pues elimina de forma efectiva toda la suciedad que queda atrapada en el peine.

Aquí te explicó cómo puedes limpiarlo paso a paso siguiendo el consejo que me recomendaron en una peluquería y desde ese momento no he dejado de usar: lo primero será retirar todos los residuos de cabello que quedan en el cepillo. El truco casero está en hacer una mezcla de agua caliente con shampoo o detergente en un recipiente lo suficientemente grande como para que entre tu peine. Déjalo remojando por 30 minutos y cuando pase el tiempo, enjuágalo con abundante agua.

Lo siguiente será limpiar por completo la superficie y frotar las cerdas del peine con un cepillo de dientes y vuelve a lavar bien. Para terminar la desinfección de tu herramienta de peinado vas a volver a meterlo en un recipiente con una taza de agua caliente y una taza de vinagre blanco. Déjalo remojar durante 20 minutos, tiempo suficiente para eliminar los residuos de grasa que quedaron.

Lo ideal es que repitas este proceso una vez a la semana para garantizar que tu cabello siga luciendo saludable y 100% limpio.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero?

