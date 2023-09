Hay quienes se levantan muy temprano para ir en búsqueda del diario y leer las noticias más importantes, mientras que otros esperan con calma que el repartidor lo deje en la puerta del hogar. Si bien son una gran fuente de información, no todos saben qué hacer con los periódicos luego de leerlos más allá de reciclarlos y los terminan arrojando a la basura. Hoy te traigo un truco casero que me dejó sorprendida y me permitió darle una segunda vida a esas hojas cargadas de letras y fotos. Aquí te enseño por qué debes ponerlo en tu refrigerador o nevera.

En muchos espacios es común ver este material impreso doblado en pilas y ordenado esperando que pase el camión del reciclaje, llevarlo a un contenedor autorizado, usarlo para las mascotas o hasta venderlo al peso.

Sin embargo, este producto tiene ciertos usos que van más allá de contener la información que trabajan los periodistas a diario. Desde Mag ya te hemos brindado algunos trucos que puedes realizar con él como ideas creativas para reciclarlo y también hemos hablado de qué hacer para mantener nuestro refrigerador impecable como el motivo por el que debes dejar un rollo de papel higiénico dentro y consejos para eliminar los malos olores.

¿Cómo eliminar el mal olor del refrigerador con periódico?

En esa línea viene este gran consejo que me enseñaron y no dudo en compartir contigo, pues resulta una gran ayuda cuando no tenemos mucho tiempo para limpiarlo a profundidad. Con esta técnica también podrás conservar en mejor estado tus alimentos, pues el mal olor no se impregnará en ellos.

Una de las características del periódico es su poder absorbente, por eso muchos lo usan para que sus mascotas hagan sus necesidades y por eso es un gran aliado para absorber la humedad de tu refrigerador y atrapar todos los malos olores.

El truco consiste en tomar algunas hojas y hacer bolas o pelotas que colocarás en puntos específicos donde sientas que se concentra el aroma desagradable como las esquinas inferiores, el cajón de las verduras o carnes, así como la puerta. Con el paso de los días se esfumarán y será momento de sacarlas y botarlas.

