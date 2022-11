Cuando hablamos de ropa interior, el brasier es uno de los básicos que no pueden faltar en el armario. Si bien se utiliza a diario y muchas no pueden salir a a la calle sin él, no se convierte en tu mejor aliado a la hora de hacer deporte, ¿por qué? La respuesta es siempre: tu busto puede verse afectado seriamente si no tomas las medidas necesarias para cuidarlo. Es aquí donde el uso de un buen sujetador será tu mejor alternativa para estar cómodas, agarradas, pero sin sentirte apretada.

Realizar actividades físicas sin uno de ellos puede acarrear lesiones irreversibles en el pecho de las mujeres. No solo hablamos de temas estéticos sino también de pérdida de gravedad. Así mismo, con el pasar de los años, aumentan las probabilidades de sufrir lesiones por los impactos que haya recibido la mama.

La importancia del sujetador para hacer ejercicios

Los pechos están sujetos a muchos movimientos cuando hacemos deportes. Todos los saltos, giros o movimientos bruscos producen oscilaciones y desplazamientos, y esto puede ocasionar que los pechos luzcan caídos, algo que todas las mujeres buscan evitar. Así como tienes en mente la ropa adecuada o zapatillas para ir a correr o al gimnasio, también debes tomar en cuenta cómo cuidar esta zona tan delicada de tu cuerpo. Al practicar deporte, el movimiento de tus pechos puede llegar a resultar incómodo y hasta doloroso en algunos casos. Con el fin de evitar una rotura de fibras, es mejor que recurras a un sujetador que ayudará a minimizar buena parte del movimiento producido cuando practicas una determinada actividad deportiva.

Al momento de elegir uno debes tener en cuenta qué tipo de deporte vas a practicar y usar uno que te brinde comodidad, no provoque rozaduras y sea transpirable.

“Este es mi cuerpo”, es la campaña bajo la cual se enmarca su nueva línea de bras y leggins. (Foto: Reebok)

Campaña “Este es mi cuerpo”

Inspirándose en las mujeres y su diversidad, la marca de zapatillas, ropa y accesorios deportivos Reebok, presenta su nueva colección inspirada en todas las mujeres. “Este es mi cuerpo”, es la campaña bajo la cual se enmarca su nueva línea de bras y leggins, la cual presenta una variada oferta de colores y tallas inclusive, regulares y maternity. Así, resalta que lo más importante es la aceptación de una misma y el amor propio, sin importar las diferencias que existen.

Esta nueva apuesta trae una variedad de piezas clave que funcionan perfectamente como básicas e indispensables para cualquier ropero. No solo son para hacer deporte, sino para estar cómoda en casa, ir a trabajar, salir de fiesta o ir a comer con amigos. Así las mujeres podrán estar listas para lo que sea y “mantenerse en movimiento”. Dentro de las características funcionales de los brassieres, los nuevos modelos buscan reducir al 100% los dolores en el pecho y espalda, manteniendo la comodidad.