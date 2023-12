Verano es la temporada favorita de muchos para disfrutar de la playa, piscina y los rayos del sol, además, hay quienes consumen mucho más pescado no solo por platillos refrescantes con productos del mar, sino porque se convierte en un aliado importante para cuidar la salud. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en por qué es necesario que incluyas el Omega-3 en tu alimentación durante los meses más calurosos del año?

Los acidos grasos omega 3 resultan fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo. Están presentes en las nueces y en el pescado azul y son unos aliados imprescindibles de nuestra salud cardiovascular, reduciendo el colesterol y la presión arterial. Además, mejoran las defensas, previenen la pérdida de visión, protegen contra enfermedades como la diabetes y el cáncer, entre otros beneficios.

Teniendo en cuenta que con la llegada del verano no solo debemos buscar disfrutar del sol y las actividades al aire libre, sino también asegurarnos de mantener un cuerpo sano y lleno de vitalidad, aquí te explico por qué no debes dejar de consumirlo.

Cómo consumir Omega-3 durante el verano

Los ácidos grasos esenciales Omega-3 (que incluye ALA, DHA y EPA) pueden ser de gran beneficio para nuestra salud. Por ejemplo, comer pescado graso (salmón, el bonito, entre otros) y llevar una alimentación saludable ayuda a mantener una buena salud del corazón.

Dado que nuestro cuerpo no produce Omega-3 por sí solo, es esencial buscar fuentes en nuestra dieta. Semillas de linaza, nueces, soya y chía son excelentes para obtener ácido graso ALA. Para los beneficios de EPA y DHA, incorpora 2-3 porciones semanales de pescado graso como atún, salmón o bonito, pero ¿qué pasa si no te gustan los alimentos del mar? Pues ahí tienes la opción de ingerir un suplemento de aceite de pescado, como el suplemento Omega-3 de Wellness by Oriflame. Desarrollado de manera sostenible a partir de peces capturados en el medio silvestre, proporciona los ácidos grasos esenciales EPA y DHA para el bienestar cardovascular. Combínalo con alimentos ricos en Omega-3, como aceite de canola, nueces y semillas, para obtener beneficios completos.





SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).