Dentro de la rutina de belleza, hay pasos que no son negociables y no se pueden saltar por nada del mundo. Entre ellos está la limpieza, la aplicación de un serum o crema hidratante y el protector solar; sin embargo, los que se preocupan también por su mirada saben que el contorno de ojos es un infaltable. Si no sabes cómo aplicarlo correctamente, aquí te dejo un truco que te permitirá sacarle el máximo provecho.

La piel de esa zona es muy fina y frágil, por lo que hay que ser muy delicados y cuidadosos al momento de desmaquillar los ojos y utilizar una crema específica que le aporte ese plus de hidratación que necesita al tener menos glándulas sebáceas.

Sabiendo que los signos de edad son parte del proceso natural de envejecimiento, mientras que el resto se da por factores externos, es importante prevenir. Para eso, antes de aplicar cualquier producto limpia el rostro y elimina impurezas usando cremas limpiadoras, agua micelar, espuma facial o jabón neutro, y luego sécala delicadamente.

Cómo se aplica el contorno de ojos

Lo principal que debes tomar en cuenta es que se aplica sobre el rostro seco, después de tu limpieza facial, y lo mejor es hacerlo con pequeños golpecitos porque ya sabemos que la zona es muy delicada. Aquí paso a explicarte el truco que te recomiendo usar: hazlo con el dedo anular (nunca uses el índice), evitando ejercer mucha presión, y reparte el producto a toques, desde el lagrimal hacia fuera. Luego, haremos movimientos circulares desde el lagrimal hacia fuera en la parte inferior del párpado y desde el lagrimal hacia las cejas en la parte superior.

La cantidad de producto adecuada es una microdosis para evitar malgastarla. Lo correcto es la equivalente a un grano de arroz por cada ojo.

Debemos enfocarnos en su descongestión, nutrición y regeneración si deseamos evitar ojeras, bolsas, líneas de expresión y arrugas. Los especialistas de Mary Kay, marca enfocada en cuidado de la piel y cosméticos, recomiendan usar día y noche la crema para el contorno de los ojos TimeWise®.

Tras esto tu piel ya estará lista para aplicar un serum a base de agua o aceite. Solo tienes que aplicar de 3 a 5 gotas en toda la piel seca, sin enjuagar. Luego será momento de la crema hidratante facial y su aplicación diaria tiene efectos inmediatos.

No termines tu rutina facial sin el protector solar, pues su falta de uso es el principal problema de envejecimiento y el aumento de casos de cáncer de piel a nivel mundial. Se recomienda usar, incluso en invierno, uno con factor de protección de 30 a 50 para que bloquee radiaciones UVA y UBV. Además, es aconsejable volver a aplicarlo cada dos horas. Puedes probar la loción facial protectora de día con FPS 30 TimeWise.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).