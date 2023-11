A la hora de seleccionar productos de belleza, las personas ya no solo se fijan en el precio y calidad, sino también de que sean útiles para diversos momentos. Estoy segura que en más de una ocasión llevaste tu neceser en la cartera o bolso y cuando quisiste transformar tu look de la oficina a uno de noche para salir a una reunión social, te diste con la sorpresa que no contabas con las sombras indicadas. Hoy te reveló qué tonos no deben faltar para crear un maquillaje versátil que se ajuste a distintos momentos de tu día.

Un detalle que no todos toman en cuenta al momento de realizar su compra es fijarse en la forma en la que se muestran los colores, lo que permite crear un esfumado degrade, además de ahorrar espacio.

Además, para sacarle el máximo provecho a tu paleta, es vital que la dividas entre los tonos neutros, que son los más utilizados en los párpados móviles; los más oscuros, que se usan en los rincones exteriores y esfumados; y aquellos que darán ese punto de brillo en el centro de los párpados y / o en las esquinas interiores.

Cómo buscar una paleta versátil

El maquillaje ha experimentado una evolución hacia un enfoque cada vez más versátil, adaptándose a múltiples estilos, estados de ánimo y distintos contextos.

Si te preguntas cómo elegir los tonos para una paleta que se adapte a cualquier situación y estilo, aquí te presento los trucos que brinda Alejandro Álvarez, maquillador oficial de Natura.

Matiz inicial: el experto en maquillaje subrayó la importancia de incluir en tu colección un tono de acabado mate, fundamental como punto de partida para realzar tus ojos. Por ejemplo, un tono marrón claro es una elección acertada. Este matiz versátil no solo es clave en la creación de múltiples estilos, sino que además actúa como base esencial, facilitando la construcción de looks diversos con una base sólida y adaptable. Profundidad: para intensificar la expresión de tus ojos y lograr un efecto ahumado o un delineado impactante, es esencial contar con un tono que aporte profundidad a la mirada. En este sentido, las tonalidades de negro mate o marrón profundo mate son opciones ideales. Brillo: para aportar sofisticación en ocasiones más formales, resulta esencial incorporar un toque sutil de luminosidad. Opta por incluir en tu paleta una sombra de acabado satinado, como el elegante tono bronce o el encantador tono rosado oro. Estos tonos, con su delicado brillo, aportarán un toque de luz que realzará tu look de manera discreta y elegante. Audacia: añadir tonos audaces como azul metálico o violeta metálico a tu paleta es fundamental para elevar la intensidad de tu maquillaje. Estas tonalidades audaces no solo realzan tu look, sino que le confieren un impacto visual único, otorgándole un toque dramático a tu estilo.

“Desde Natura UNA hemos lanzado la Studio Palette una solución que brinda la posibilidad de seleccionar y personalizar los tonos de sombras que más te gusten; además, los productos son de alta pigmentación y pueden emplearse en ojos, cejas y rostro. Este producto también apuesta por la sustentabilidad y la reducción de residuos al ofrecer un envase recargable”, agregó Alejandro Álvarez.