Si eres alguien que escucha música a menudo o te interesan los podcast, entonces has de utilizar audífonos la gran mayoría del tiempo. Sin embargo, muchas veces los exponemos al polvo y a la humedad, ante ello muchos se preguntan: ¿Se puede quitar al agua de los auriculares? Si tu problema llegó a esta gravedad, tenemos unos ‘tips’ prácticos para darle solución.

Actualmente, hay audífonos que son resistentes a ciertos líquidos gracias a la tecnología IPX, que es una clasificación de ‘Protección contra gotas de agua’, por salpicaduras o lluvia. No obstante, si tu auricular ha sido sumergido en una piscina por descuido o se han mojado demasiado, es probable que su capa protectora no sea suficiente.

¿Cómo quitar al agua de los audífonos?

Si tu par de audífonos se hallan mojados, es probable que su vida útil haya sido reducida drásticamente. Para estas situaciones es preferible usar productos de ‘secado electrónico rápido’ y muchos de ellos se pueden adquirir en tiendas de abarrotes.

Otro detalle es que tu estuche de carga también lo hayas rescatado de estar sumergido en agua. De darse el peor escenario, los puntos de contactos estarían bloqueados y la limpieza deberá ser más profunda. Aquí te van unos trucos caseros a poner en práctica:

NO introduzcas tus auriculares en el microondas o en el horno. Usar calefacción caliente tampoco es recomendable.

Exponerlos directamente al sol tampoco ayudará.

Usa un paño seco para retirar los rastros de agua de los puntos de contacto, en audífonos y el estuche de carga.

Utiliza un ventilador o secador de pelo en frío (evita el de altas temperaturas) y úsalos durante unos segundos sobre la superficie humedecida de tus dispositivos.

Ponlos sobre un puñado de arroz, y deja que esos granos absorban la mayor humedad posible de sus circuitos.

La protección IPX8 en los auriculares sería una de las más confiables contra salpicaduras y lluvia (Foto: @lilo401 / Pixabay)

Más métodos para limpiar audífonos mojados

Si lo anterior no fue de ayuda y tus audífonos suenan con mucha reverberación, hay cortes en el sonido o directamente no cargan, vamos a usar un método infalible que incluye al alcohol isopropílico. Parecerá contraproducente, pero deberemos sumergir los auriculares en este ‘deshumidificador’ que no transmite la electricidad. Lee los pasos:

Llena un vaso pequeño con alcohol isopropílico, lo suficiente para sumergir un par de auriculares.

Sumerge tus dispositivos por 15 minutos y deja que su compuesto atrape la humedad dentro. Si ves burbujas brotar es por el H2O que va retirándose al exterior.

Sácalos y déjalos secar en un ambiente despejado, pero no con el sol directamente. El proceso también incluye a la caja de carga que puede estar estropeada por el agua.

Si aun así los auriculares no prenden o se resisten a arrojar un sonido claro, ahora es cuando acudimos a técnicos especializados para repararlos. Lo más probable es que la reparación cueste tanto como el producto en sí, por lo que tendrás que elegir.

