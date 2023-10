El cáncer está rodeado de mitos y verdades que hacen que muchas mujeres tengan temor a hacerse un autoexamen, ecografía o mamografía para así detectarlo a tiempo. En este camino de la prevención, hay ciertas actividades que se pueden realizar para tener un estilo de vida saludable y disminuir los riesgos de tener un problema de salud. Aquí te explico cómo el boxeo te puede ayudar a alejar el cáncer de mama.

1 de cada 8 mujeres puede desarrollar esta enfermedad, y que esta suele ser más frecuente en mayores de 40 años, según explica la Dra. Denisse Bretel, Cirujano Oncólogo de Mama y jefe médico de tratamiento en Oncosalud. Además, la ausencia de familiares que no han pasado por esta enfermedad, no garantiza que no se pueda desencadenar en un futuro por lo que la detección temprana y el conocimiento sobre este mal son esenciales para su diagnóstico temprano y tratamiento.

Es aquí donde resulta vital tener hábitos que nos ayuden a llevar una vida saludable y realizar actividades físicas es una gran alterantiva. Por ejemplo, el box llega a ser muy beneficioso debido a su alto impacto, que no solamente te ayudarán a mejorar tu capacidad aeróbica, sino también contribuirá a reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de enfermedades, como por ejemplo el cáncer de mama.

Cómo ayuda el box a alejar el cáncer de mama

El sobrepeso, la obesidad y mantener una alimentación inadecuada son factores que aumentan el riesgo del desarrollo de esta enfermedad en el organismo. En ese sentido, el Dr. José Galarreta, especialista en cirugía oncológica de mamas, tejidos blandos y piel de Oncosalud explica algunas de las razones por las cuales es importante practicar este deporte:

1. El boxeo ayuda a quemar calorías rápidamente y desarrollar masa muscular: Al ser un ejercicio de alto impacto, este deporte te ayudará a trabajar la fuerza en brazos, reducir la grasa acumulada y en su lugar desarrollar masa muscular en un mediano plazo y por ende mantener un peso adecuado.

2. Contribuye a mejorar los hábitos alimenticios: Para realizar este deporte es importante precisar que es necesario comer de manera saludable, ya que se debe proporcionar al cuerpo la energía necesaria para rendir al máximo debido a los diversos movimientos y fuerza que se debe aplicar.

3. Ayuda a mejorar la agilidad del cuerpo y la coordinación: Después de algunas semanas de haber iniciado en practicar este deporte, sentirás que tu cuerpo es mucho más veloz y ágil debido a que los movimientos de este deporte implican coordinación, aprender a controlar los reflejos y equilibrio. Por otro lado, este beneficio que te dará el boxeo, también te servirá para que empieces a hacer otro tipo de deportes.

También es importante resaltar que fomentar la prevención del cáncer de mama es una tarea de todos, por ello el centro de entrenamiento Beatboxing y Oncosalud se unieron para difundir este mensaje a miles de mujeres en nuestro país.

“Somos conscientes de que detectar al enemigo en una etapa temprana y antes que ataque es una tarea en equipo, es por ello que nos unimos a Oncosalud para difundir con toda nuestra comunidad de valientes mujeres que es importante tomar acción, antes que nada, ya que la prevención es clave para enfrentar este mal, porque tu lucha, es también nuestra lucha”, explicó Gonzalo Polanco, Fundador de Beat Boxing Studio.