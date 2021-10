La telenovela turca “Bir Zamanlar Çukurova” también conocida “Tierra amarga” viene generando distintas emociones debido a las sorpresas que se producen en cada uno de sus episodios. Dicha producción se ha convertido en una de las favoritas en España la cual es transmitida por la señal de Antena 3.

Con sus cuatro temporadas, la última de ellas estrenada el 9 de septiembre del 2021, la telenovela “Tierra amarga” se ha consagrado como la producción que mayor respaldo de la teleaudiencia ha obtenido. Originalmente, se estrenó el 3 de septiembre de 2018 logrando conquistar a miles de fanáticos.

El gran éxito otomano relata un amor que inicia en la ciudad de Estambul, Turquía, durante 1970. Los protagonistas son Züleyha y Yılmaz quienes deciden ocultar sus identidades y huir de la ciudad tras cometer el asesinato de un hombre quien quiso abusar de su amada. Instalados en Çukurova, empezará su nueva vida. Tendrán que trabajar en la granja de Hünkar Yaman y su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yilmaz. Ante ello, la pareja decide mantener el anonimato e indicar que son hermanos.

"Zuleyha" o "Tierra amarga" es una de las telenovelas turcas con gran rating en varios países (Foto: Tims & B Productions)

LOS MOMENTOS MÁS IMPACTANTES DE “TIERRA AMARGA”

Varios momentos importantes se han podido ver en “Tierra amarga” durante los primeros días de esta semana que inició el 25 de octubre. Aquí te contamos algunos que dejaron muy sorprendidos a los miles de fanáticos.

6. EL EMBARAZO DE ZÜLEYHA

La protagonista Züleyha atraviesa por un momento difícil y su salud pareciera complicarse. Ante ello, decide ir junto a Hünkar al hospital para su revisión. Es así que Sabahattin le realiza algunas pruebas.

Los resultados ya están listos y es Müjgan quien los recoge. En la habitación se encuentran Züleyha, Demir y Hünkar. En ese momento, la doctora les da la noticia. “Felicidades Züleyha, vas a ser madre otra vez”.

Esto deja sorprendidos a todos los presentes, mientras que Demir se muestra preocupado al estar convencido que ese hijo no es suyo porque él no puede tener hijos. Por su parte, Hünkar felicita a quienes serán los futuros padres.

Züleyha y Yılmaz son los protagonistas de la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Otro de los sorprendidos es Yilmaz quien pasó por casualidad por el hospital y logra escuchar la buena nueva.

5. YILMAZ SE MUESTRA PREOCUPADO

El protagonista Yilmaz dice estar muy preocupado por lo que oyó y se lo cuenta a Fekeli. “Me encontré con Züleyha en el centro y vio las invitaciones. Me felicitó por mi boda”, expresó.

Pero eso no acaba allí, pues, también le dice que Züleyha será mamá nuevamente y que dicha noticia no le molesta pero si le causa gran dolor. “Tengo mucha irá en mi interior, cada vez que veo a Demir se enciende más”, anota Yilmaz.

4. DEMIR AMENAZA CON UNA PISTOLA A ZÜLEYHA

Esta noticia no ha caído bien en Demir quien encuentra a Züleyha lamentándose de la situación porque eso la unirá más a Yilmaz.

En ese momento, ella le señala que pensó que dicha noticia alegraría -a Demir- debido a que sueña con tener una gran familia, pero la respuesta fue otra. “Hace cuánto que te acuestas con Yilmaz? (…) ¿Desde cuando me estas engañando?”, expresó.

Züleyha le increpa a Demir por las calumnias le está diciendo. Demir se enfurece y saca una pistola pero la joven no da un paso atrás y lo enfrenta cara a cara asegurándole que no le ha sido infiel.

Actor Murat Ünalmış interpreta a Demir en "Tierra Amarga" (Foto: Instagram / Murat Ünalmış)

Demir se encuentra decidido a todo y apunta con una pistola a Züleyha. “Si crees que Yilmaz me ha tocado después de casarme contigo aprieta el gatillo, prefiero morir a seguir viviendo contigo llena de dolor. Dispárame”, dice la joven.

3. DEMIR PRETENDE ACABAR CON SU PROPIA VIDA

Todo se ha salido de control y Demir decide cambiar de opinión y ahora pone el arma en su cabeza. Es allí cuando le reclama a Züleyha y le reprocha todo.

“Yo te amaba, a pesar de que llevabas el hijo de otro en tu vientre, pero me has traicionado, has tenido que engañarme. Yo solo quería una cosa, que me respetaras aunque no me amarás y ni siquiera me has dado eso. Has manchado mi honor, me has destruido”, dijo Demir.

2. EL DISPARO QUE SORPRENDE A TODOS

La discusión entre Züleyha y Demir llega a tal punto que ambos forcejean en por la pistola en la cama cuando de pronto de oye un disparo que sorprende a todos en la casa quienes pueden percibir el sonido.

1. LA GRAN CONFESIÓN DE ZÜLEYHA

Tras oír el disparo es Hünkar quien ingresa a la habitación pero por suerte ninguno de los dos ha salido herido.

Los reproches continúan y Demir le dice a Züleyha que por qué se casó con él si no lo iba a querer y lo iba a engañar. En ese momento Züleyha le confesará un gran secreto.

“Tu madre me obligó a casarme contigo, me dijo que si no Yilmaz moriría”, dijo la joven.