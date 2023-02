Si eres de los que cuida al máximo la limpieza dentro de su hogar, de seguro también te preocupa que el exterior luzca limpio, el jardín bien cuidado y las paredes bien pintadas; sin embargo, hay ocasiones donde salimos a abrir la puerta y nos encontramos con que un perrito nos dejó un ‘regalito’. Si bien este acto depende mucho de cómo lo han educado y de la responsabilidad de sus dueños por levantar y limpiar lo que hizo, hay ciertos trucos caseros que se pueden aplicar para que las mascotas no hagan sus necesidades afuera de tu inmueble. Aquí te dejamos el paso a paso.

Los veterinarios recomiendan sacar a los perros dos a tres veces al día como parte de su rutina diaria. Esto no solo ayuda a que liberen estrés, sino a que ‘vayan al baño’ y no ensucien los diversos ambientes de la casa; sin embargo, esto no significa que la calle tenga que quedar sucia, pues para eso todo amo debe llevar bolsas especiales para recoger.

Si bien esta práctica es cada vez más popular, no todos lo hacen y muchos vecinos tienen que encontrar orines o heces en la entrada de su casa, algo que resulta muy incómodo y de mal gusto, pues así marcan territorio ¿qué hacer para acabar con el problema?

Cómo evitar que los perros defequen en la entrada de tu casa

Hay ciertos olores que resultan horribles para los perros y se alejan de ellos. Justamente los cítricos están en este grupo y son ideales para realizar un repelente casero muy económico y efectivo.

El truco está poner un litro de agua en una olla.

Cuando esté a punto de hervir agrega 1 taza de cáscaras de cítricos que hayas usado durante el día como limón, naranja, entre otros.

Deja que la preparación hierva durante unos 20 minutos a fuego lento.

Apaga el fuego y tapa la preparación.

Deja que se concentre hasta alcanzar temperatura ambiente.

Coloca el líquido colado en un pulverizador o atomizador.

Aplica en el exterior de tu hogar de forma regular.

Este repelente casero es natural y no resultará tóxico para los perros de la calle o de tus vecinos.

Síguenos en nuestras redes sociales: