Las plantas limpian el ambiente, regulan la humedad, aromatizan el espacio y le dan un plus de decoración al hogar. Si vives en un departamento, una de las más comunes son las suculentas , ya que no ocupan mucho espacio; sin embargo, no todos saben cómo cuidarlas correctamente o ayudar a que perduren por más tiempo. Desde Mag te compartimos un truco casero que promete hacerlas crecer y para el que necesitarás una esponja de cocina, de las que usas para lavar los platos.

Los trucos de jardinería son diversos y aquí te presentamos uno para el que no necesitarás mucho trabajo. ¡Presta atención!

Truco casero para que crezca tu suculenta

Lo primero será poner agua caliente en un recipiente e introducir la esponja de cocina con el objetivo de desinfectarla.

Luego de una hora, retirarla del agua y cortar en varios pedazos con la ayuda de una tijera.

El siguiente paso es desenterrar la suculenta y agregar los trozos de esponja, de forma que queden bien separados unos de otros.

Finalmente, volver a colocar la suculenta y cubrirla con su propia tierra.

¿Por qué ponerle una esponja a la suculenta?

Según explican desde Cocina fácil , la esponja ayudará a que la suculenta se mantenga hidratada después de cada riego, haciendo que crezca más fácil. Además, es recomendable que apliques este truco casero cuando decidas cambiar de maceta a tu planta, para así ayudarla a adaptarse mejor.

¿Por qué no crece mi suculenta?

Los motivos son diversos, pero los principales se deben a falta o exceso de riego, poca iluminación o porque no pudo enraizar en la maceta.

