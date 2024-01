Las gorras forman parte del outfit de muchas personas, aunque hay quienes prefieren usarlas planas y otros en su forma curva. Si perteneces a este último grupo y quieres realizar este proceso, te comparto tres trucos que te sacarán de apuros.

Visitas una tienda de gorros y te enamoras de una gorra a primera vista. Aunque tiene la visera recta, decides llevártela para curvarla tú mismo en el hogar, pues prefieres ese estilo.

Antes de realizar esta tarea, debes conocer algunas pautas para que tu accesorio no se estropee, por lo que te recomiendo estar atento a los pasos.

3 métodos para curvar una gorra plana

Antes de curvar una gorra, debes asegurarte de no formar una V en la visera, pues no se verá estéticamente bien. Por el contrario, debes buscar la forma de U. A continuación, te comparto tres técnicas recomendadas por la empresa estadounidense New Era, una de las más grandes del mundo.

Con tus manos

Coloca tus pulgares al centro y por debajo de la visera, formando una “L”

Une tus índices para curvar la visera

Repite el procedimiento las veces que sea necesaria

Pelota de béisbol

Coloca una pelota de béisbol bajo la visera y asegúrate de que esta envuelva la pelota

Para que no se mueva, asegúralas con dos cintas o ligas

Déjala en esa posición toda la noche para que se forme la curvatura

Taza

Coloca una taza pequeña en tu mesa de trabajo

Dobla la visera con tus manos e introdúcela en una taza

Déjala en esa posición toda la noche para obtener la curvatura deseada

