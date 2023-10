El cangrejo es un alimento preferido por muchas personas, sobre todo en sopas. Aunque puede ser cocinado entero, algunos prefieren limpiar su interior previamente. ¿Se te complica hacerlo? Te comparto un truco de cocina que te sacará de apuros.

Se te antoja comer carne de cangrejo, pero no sabes cómo limpiarlo por dentro y no tienes otra opción que cocinarlo en ese estado. No es lo más recomendable, pues este crustáceo tiene entrañas en su interior que no son sabrosas.

Además, es importante que compres cangrejos grandes y que estén muertos para evitar realizar esta tarea incómoda. Hay personas que prefieren cocinar la pulpa de estos alimentos sopas, pero también en otras recetas de comida marina.

Pasos para limpiar cangrejos en simples pasos

Para limpiar cangrejos debemos asegurarnos de quitarle su caparazón. Conoce los pasos que debes seguir para realizarlo en tu cocina.

En un recipiente vierte agua para limpiar el cangrejo

Pasa un cuchillo por el entorno del cangrejo y retira la pelusa de color oscuro

Jala por el abdomen del cangrejo para eliminar sus entrañas

Retira el caparazón con tus manos ejerciendo un poco de presión

Quita los desechos que están a simple vista, pero asegúrate de no retirar el coral (la parte de color naranja), pues esta parte le otorgar sabor

Cerca del coral hay una especie de bolsa, así que también tendrás que retirarla con tus dedos

Enjuaga el cangrejo y colócalo en un plato para reservar

